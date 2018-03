Juve Stabia Sicula Leonzio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Juve Stabia-Sicula Leonzio: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma allo stadio Menti.

03 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Juve Stabia-Sicula Leonzio, LaPresse

Juve Stabia Sicula Leonzio, diretta dal signor Dionisi di L'Aquila, si gioca sabato 3 marzo 2018 alle ore 14.30; sarà un incontro in programma nella ventottesima giornata del girone C di Serie C 2017-2018. La Juve Stabia ha fatto tremare le fondamenta del campionato la scorsa settimana, andando a compiere un'impresa mai risucita a nessun'altra squadra quest'anno. La vittoria sul campo della capolista Lecce, battuta di misura grazie ad una rete messa a segno da Mastalli nella parte finale dell'incontro. Un successo che ha consolato i tifosi delle Vespe dell'ultimo scivolone interno contro il Bisceglie e che ha riportato la formazione campana in quota per i play off, riagganciando il Cosenza che aveva recentemente superato la Juve Stabia in classifica, risalendo dalle retrovie.

Con gli ultimi pareggi interni contro Lecce e Virtus Francavilla, la Sicula Leonzio ha invece portato a sei la sua striscia di risultati utili in campionato. La matricola siciliana può anche nutrire dei rimpianti relativamente all'ultimo match disputato in casa contro i pugliesi, visto che non è riuscita a mantenere un vantaggio di due gol, ma la classifica per il club catanese resta comunque lusinghiera, con ben otto punti di vantaggio sulla zona play out. Margine che se pronosticato a inizio stagione avrebbe sicuramente fatto la felicità dei tifosi bianconeri. Vedremo se la Juve Stabia, sulle ali dell'entusiasmo per il successo sui salentini fin qui dominatori del girone C di Serie C, riuscirà a spezzare la serie-sì dei siciliani che dura dal ko di Matera dello scorso 30 dicembre.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match dello stadio Romeo Menti non sarà trasmesso in diretta tv sui canali free o pay, ma esclusivamente in diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito elevensports.it, oppure per gli utenti che acquisteranno sul portale il match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA SICULA LEONZIO

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Menti di Castellammare di Stabia. I padroni di casa della Juve Stabia scenderanno in campo con Bacci tra i pali, Nava in posizione di terzino destro e Crialese in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali della retroguardia saranno Marzorati e Bachini. Centrocampo a tre con Mastalli, Viola e il brasiliano Bruno Leonardo Vicente schierati titolari, mentre l'altro brasiliano Strefezza completerà il tridente offensivo delle Vespe con Melara e Paponi. La Sicula Leonzio schiererà invece Narciso in porta e una linea difensiva a quattro schierata rispettivamente dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Aquilanti, Gianola, Camilleri e Squillace. A centrocampo ci sarà spazio per Marano, Petermann ed Esposito nel terzetto titolare, mentre Sibilli, Lescano e Bollino saranno schierati dal primo minuto nel tridente offensivo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli speculari per le due squadre a inizio partita, con la scelta tattica di Juve Stabia e Sicula Leonzio che cadrà in entrambi i casi sul 4-3-3. L'unico precedente tra i professionisti tra le due formazioni è quello relativo al match d'andata di questo campionato, pareggio per zero a zero sul campo della formazione siciliana.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 1.85 da William Hill, l'eventuale pareggio proposto ad una quota di 3.50 sempre da Bet365, mentre la vittoria in trasferta viene offerta ad una quota di 4.25 da Bwin. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Unibet propone rispettivamente a 2.20 e 1.58 le quote per l'over 2.5 e l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.