Lazio Juventus/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lazio Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Allo stadio Olimpico sfida determinate per lo scudetto e uno dei primi quattro posti

03 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Lazio Juventus, Serie A 27^ giornata (Foto LaPresse)

Lazio Juventus si gioca alle ore 18:00 di sabato 3 marzo, diretta dall’arbitro Luca Banti: primo di due appuntamenti di lusso con gli anticipi della 27^ giornata nel campionato di Serie A 2017-2018. Allo stadio Olimpico si gioca una partita determinante non solo per la corsa scudetto, ma anche per la qualificazione in Champions League; i bianconeri rischiano di scivolare a 7 punti dal Napoli - sia pure con una gara da recuperare - e a quel punto non avrebbero più la distanza utile per prendersi la vetta della classifica nella sfida diretta. Manca ancora qualche giornata, ma questa è la sfida più difficile che attende la Juventus; allo stesso modo la Lazio può approfittare della sfida del San Paolo per allungare sulla Roma in chiave terzo posto, e continuare a rimanere davanti anche all’Inter. Diciamo allora che si gioca su due piani: prima questa grande partita nella capitale, poi le due squadre si accomoderanno davanti alla televisione e saranno divise anche nel tifo per l’una e l’altra squadra impegnate in serata.

LAZIO JUVENTUS, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio Juventus sarà trasmessa in diretta tv sia sui canali della televisione satellitare, ovvero su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (in questo secondo caso con codice d’acquisto 413021), sia su quelli del digitale terrestre, precisamente su Premium Sport e Premium Sport HD. Le due emittenti metteranno a disposizione, come sempre, le applicazioni Sky Go e Premium Play: con queste potrete assistere alla partita anche in diretta streaming video, utilizzando dispositivo mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

La Lazio non batteva la Juventus da 12 anni: improvvisamente ha vinto entrambe le partite della stagione, prima soffiando ai bianconeri la Supercoppa Italiana e poi ottenendo un 2-1 di campionato a Torino. Due gare diverse nel loro andamento, ma in tutti e due i casi la Juventus ha sofferto la capacità biancoceleste di chiudere le linee di passaggio, intasare gli spazi e ripartire con qualità e velocità; non è nemmeno un caso che quattro dei cinque gol segnati dalla Lazio abbiano portato il marchio di Ciro Immobile (due sono comunque arrivati su rigore), il terminale offensivo perfetto per il tipo di gioco voluto da Simone Inzaghi. La Lazio arriva dalla vittoria di Reggio Emilia, la Juventus però ha vinto le ultime nove partite; il modo in cui i campioni d’Italia si presentano alla sfida è stato comunque espresso da Buffon, che ha detto come psicologicamente si stesse molto meglio ad un solo punto dal Napoli. Tradotto - ma lo si era capito nel momento stesso del rinvio: la Juventus avrebbe certamente preferito giocare contro l’Atalanta, anche perchè subito dopo aver affrontato la Lazio dovrà pensare alla partita di Champions League contro il Tottenham, che potrebbe condizionare un’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Marusic, squalificato: giocherà Basta sulla corsia destra, con Jordan Lukaku - determinante in Supercoppa ad agosto - che insidia Lulic dall’altra parte. Ballottaggio aperto tra Wallace e Bastos per la difesa, per il resto la squadra sembra fatta: Radu giocherà a sinistra di De Vrij con Strakosha tra i pali, in mezzo al campo concretezza e tanta corsa da parte di Parolo e Lucas Leiva mentre Sergej Milinkovic-Savic, sogno proibito del calciomercato bianconero, può fare la mezzala o affiancare Luis Alberto sulla trequarti. In ogni caso saranno lui e il giovane serbo a fare da supporto a Immobile, che proverà ad aumentare il bottino di reti stagionali contro la Juventus; dalla panchina Felipe Anderson e Nani rappresentano sempre delle ottime soluzioni. Nella Juventus, Higuain corre verso la maglia da titolare: se il Pipita starà bene guiderà il tridente che verrà completato da Dybala e Mandzukic (ma occhio a Douglas Costa che se la gioca). I dubbi principali sono in difesa, e riguardano ovviamente l’imminente sfida contro il Tottenham: Benatia può lasciare spazio a Rugani e Alex Sandro può sostituire Asamoah, a destra ci sarà sicuramente Lichtsteiner e non è escluso che in porta Szczesny possa dare un altro turno di riposo a Buffon. In mediana dovrebbe essere confermato il solito assetto: Pjanic in cabina di regia, Khedira sul centrodestra e Matuidi, ormai pienamente recuperato, dall’altra parte del campo.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante abbia vinto due partite sue due in questa stagione, e nonostante giochi in casa, la Lazio non viene considerata favorita: secondo l’agenzia di scommesse Snai la Juventus rimane in vantaggio anche per questa gara dell’Olimpico. La quota per la vittoria dei bianconeri, per la quale dovrete chiaramente giocare il segno 2, vale infatti 2,25; le altre due eventualità su 1X2 finale, ovvero il successo interno della Lazio e il pareggio, hanno lo stesso valore e, scommettendo sul segno 1 o sul segno X, portereste a casa allo stesso modo 3,30 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

