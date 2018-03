Livorno Cuneo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Livorno-Cuneo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma allo stadio "Armando Picchi".

03 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Livorno-Cuneo, LaPresse

Livorno-Cuneo, partita che viene diretta dal signor Robilotta di Sala Consilina, si gioca sabato 3 marzo 2018 alle ore 14.30 e sarà una delle sfide del programma della ventottesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018, nel girone A. Dopo un turno di riposo ed un rinvio, tornerà in campo il Livorno ex capolista del girone A del campionato di Serie C. Ex perché pur con due partite disputate in meno, e con un vantaggio potenziale che si assesta dunque ancora sui cinque punti, la settimana scorsa i labronici hanno dovuto cedere ai rivali toscani del Siena la testa della classifica. Cambio della guardia in vetta frutto degli stop forzati, certo, ma anche delle ultime sconfitte interne contro Alessandria e Pontedera, che hanno ridotto il cospicuo vantaggio che il Livorno aveva accumulato nella prima metà della stagione.

Gli amaranto proveranno a far pace con il pubblico dell'Armando Picchi contro un Cuneo terzultimo in classifica a ben cinque punti di distanza dalla coppia delle quintultime, formata da Pro Piacenza ed Arezzo. Una situazione che al momento vede i piemontesi costretti a pensare ai play out come prospettiva assolutamente concreta per rincorrere la salvezza, ma nonostante questo nelle ultime due partite di campionato i pareggi contro Pistoiese e Lucchese hanno lanciato segnali di ripresa incoraggianti. In più, la scorsa settimana il Cuneo non è sceso in campo, lasciando dunque spazio alla speranza di poter ulteriormente rimontare in classifica. Sarà difficile farlo su un campo bollente come quello di Livorno, visto che una nuova sconfitta interna potrebbe far scaturire una vera rivoluzione tecnica in casa amaranto.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match non sarà trasmesso in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito elevensports.it, oppure per coloro che acquisteranno sul portale il match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO CUNEO

Allo stadio Armando Picchi di Livorno scenderanno in campo queste probabili formazioni. Tra i padroni di casa labronici spazio a Mazzoni in porta, Morelli sull'out difensivo di destra e Bresciani sull'out difensivo di sinistra, mentre Pirrello e Gonnelli saranno i due difensori centrali. Bruno e Luci si muoveranno come playmaker arretrati in un centrocampo completato dal francese Doumbia, Valiani e Manconi alle spalle dell'unica punta di ruolo, Vantaggiato. Risponderà il Cuneo con Stancampiano in porta alle spalle di una difesa a tre formata da Di Filippo, Zigrossi e Boni. A centrocampo spazio a Zappella come esterno laterale di destra e Puttini come esterno laterale di sinistra, mentre Rosso e Gerbaudo saranno i centrali sulla mediana. In attacco spazio a Bruschi, a Dell'Agnello e a Zampano il quello che sarà il tridente offensivo della formazione piemontese.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Interessante il confronto tattico con il 4-2-3-1 del Livorno che se la vedrà col 3-4-3 del Cuneo. Unico precedente in categoria tra le due formazioni, al sfida d'andata di questo campionato disputata in casa dei piemontesi il 15 ottobre scorso, con vittoria del Livorno in trasferta con il punteggio di quattro a zero, poker che porta le firme di Vantaggiato (doppietta), Doumbia e Montini.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 1.30 da Bwin, l'eventuale pareggio proposto ad una quota di 4.33 da William Hill, mentre la vittoria in trasferta viene offerta ad una quota di 12.00 da Bet365. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Unibet propone rispettivamente a 2.16 e 1.62 le quote per l'over 2.5 e l'under 2.5.

