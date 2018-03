Lucchese Pistoiese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lucchese-Pistoiese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma al Porta Elisa di Lucca.

03 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Lucchese-Pistoiese, LaPresse

Lucchese-Pistoiese, diretta dal signor Valiante di Salerno, sabato 3 marzo 2018 alle ore 14.30 è una partita che rientra nel programma della 28^ giornata del campionato di Serie C 2017-2018, nel girone A. Una crisi che sembrava interminabile ha fatto registrare un lampo importantissimo per la Lucchese, vincente sul campo del Pisa, uno dei più difficili del girone, per uno a zero grazie ad una rete messa a segno da Cecchini in apertura di secondo tempo. Gol importantissimo perché ha messo fine a un digiuno di vittorie che per la Lucchese durava addirittura dal 18 novembre scorso, dalla trasferta di Arzachena. Ora per i rossoneri c'è da interrompere la carestia di vittorie interne, che dura dallo scorso 12 novembre, da quando la squadra di Lopez riuscì ad imporsi in casa contro l'Alessandria. Dall'altra parte c'è una Pistoiese che a sua volta non vince dal match interno contro l'Arezzo del 21 gennaio scorso, e che nell'ultima sfida di campionato ha pareggiato uno a uno in casa contro il Giana Erminio. In classifica la Lucchese resta pericolante, con due soli punti di vantaggio sulla zona play out, quattro punti in più rispetto ai diretti rivali per gli orange che vedono al momento i play off lontani tre lunghezze.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Lucchese Pistoiese è un match che non sarà trasmesso in diretta tv sui canali free o pay, ma esclusivamente in diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito elevensports.it, oppure per gli utenti che acquisteranno sul portale il match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE PISTOIESE

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Porta Elisa di Lucca. I padroni di casa della Pistoiese giocheranno con Albertoni in porta e una difesa a tre schierata con Capuano, Bertoncini e l'argentino Espeche. I centrali di centrocampo saranno Damiani, Buratto e Arrigoni, con Russo che sarà l'esterno di fascia destra e Cecchini, autore dell'importantissimo gol vittoria nell'ultima trasferta di Pisa, che si muoverà come laterale mancino. In attacco, ci sarà Bortolussi a far coppia con Fanucchi. Risponderà la Pistoiese con Priola, Terigi e Zullo titolari come centrali in difesa, con la linea a cinque completata con Nardini come esterno di fascia destra e Regoli come esterno di fascia sinistra, davanti all'estremo difensore Zaccagno. A centrocampo sarà compito di Minardi presidiare la corsia laterale di destra, mentre sul lato opposto del campo si muoverà Picchi. Per vie centrali spazio ad Hamlili e a Luperini, mentre l'unica punta di ruolo nella formazione orange sarà Vrioni.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Squadre guardinghe nei loro schieramenti tattici, con la Lucchese che scenderà in campo con un 3-5-2 e la Pistoiese che risponderà con un 5-4-1. All'andata allo stadio Melani di Pistoia, pareggio per due a due in questo derby toscano con Tartaglione e Luperini a segno per gli orange e De Vena e Fanucchi in gol per i rossoneri. La Lucchese ha invece vinto l'ultimo precedente casalingo, il 27 novembre del 2016, due a zero con il gol di Forte e Terrani. La Pistoiese ha fatto bottino pieno per l'ultima volta a Lucca in campionato con il due a uno del 16 novembre 2014, gol di Romeo e Mungo che ribaltarono l'iniziale vantaggio siglato da Lo Sicco.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 2.25 da Unibet, l'eventuale pareggio proposto ad una quota di 3.00 da Bwin, mentre la vittoria in trasferta viene offerta ad una quota di 3.30 da William Hill. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Bet365 propone rispettivamente a 2.25 e 1.61 le quote per l'over 2.5 e l'under 2.5.

