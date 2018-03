MARIO BALOTELLI, NAPOLI O JUVENTUS?/ "Torno in Italia", ma Marotta lo gela: "Un profilo che non cerchiamo..."

Mario Balotelli è pronto per tornare a giocare in Italia? Dopo le parole dei giorni scorsi di Mino Raiola l'attaccante del Nizza apre ad alcuni club di A: "Mi piacciono Juventus e Napoli..."

03 marzo 2018 - agg. 03 marzo 2018, 19.05 Raffaele Graziano Flore

Mario Balotelli, con la maglia del Nizza (LaPresse)

Dopo la (manco tanto) velata autocandidatura a vestire le casacche di Juventus e Napoli in vista del suo probabile ritorno in Italia, sembra che il direttore sportivo della società torinese, Beppe Marotta, pare aver chiuso le porte di Vinovo a Mario Balotelli, attualmente in forza al Nizza. Intervenuto ai microfoni in mixed zone prima che la Juventus scendesse in campo all’Olimpico contro la Lazio nel secondo anticipo della ventisettesima giornata di Serie A, il dirigente bianconero ha parlato in termini lusinghieri di Super Mario ma non ha lasciato spazio a molte speranze perché quello che sarebbe uno dei colpi dell’estate si concretizzi. “Balotelli ha detto che gli stiamo simpatici? Calcisticamente parlando e anche da spettatore è bello vederlo giocare” ha detto Marotta, “ma anche se è un ottimo giocatore non è un profilo che stiamo cercando”. Insomma, forse per le sue vecchie intemperanze comportamentali o per via del fatto che il roster offensivo dei Campioni d’Italia pare essere al completo (salvo clamorose cessioni…), il numero uno dell’area tecnica della Vecchia Signora ha smentito qualsiasi interesse: “Questo non significa che Balotelli non sia un giocatore importante e anzi è un talento che può essere utile anche per la Nazionale” ha concluso. Pretattica oppure Raiola e il suo assistito dovranno bussare alle porte di Roma e Napoli per tornare da protagonisti nel campionato nostrano? (agg. di R. G. Flore)

BALOTELLI, "JUVENTUS E NAPOLI MI SONO SIMPATICHE..."

La premiata ditta Mino Raiola - Mario Balotelli è pronta a mettere subbuglio nella prossima sessione di calciomercato. Infatti, dopo che nei giorni scorsi il procuratore dell’attaccante del Nizza aveva lasciato la porta più che aperta a un ritorno in Serie A del suo assistito (che, come è noto, no prolungherà il contratto che lo lega al club francese), rivelando di averlo offerto anche alla Roma, sono arrivate anche le parole del diretto interessato: in una intervista concessa alla Domenica Sportiva, l’ex enfant prodige del calcio nostrano ha parlato del suo futuro a breve termine e, pur nascondendosi dietro frasi di rito (“Se ne sta occupando il mio procuratore”), ha ammesso che il ritorno in Italia lo stuzzica molto. “Al Milan? Mi sembra difficile, sarebbe la terza volta per me” ha ammesso candidamente Super Mario, chiudendo a una ipotesi molto complicata anche per via dei rapporti tesi tra Massimiliano Mirabelli e lo stesso Raiola. Nelle mire di Balotelli, tuttavia, sembrano esserci le due squadre che, in questo momento, sono ai vertici del campionato: “Juventus e Napoli mi sono molto simpatiche…” si è lasciato sfuggire un po’ sibillinamente. Ma Allegri e Sarri cosa ne penseranno di questa auto-candidatura del bad boy classe ’90?

L'ENDORSEMENT DI EUSEBIO DI FRANCESCO

Ad ogni modo, quello che a cui potrebbe dare il “la” Mino Raiola si appresta a essere l’ennesimo tormentone estivo ed è chiaro che, in vista di un possibile ritorno in Serie A, Mario Balotelli gradirebbe ovviamente un top club. Escluse le due milanesi per motivi “ambientali”, ecco che Torino e il capoluogo partenopeo potrebbero essere le piazze ideali per accoglier l’ex attaccante di Manchester City e Inter. In cerca di un ritorno in Nazionale (nella suddetta intervista non è nemmeno mancata una stoccata all’ex Ct, Giampiero Ventura), Super Mario è però nel mirino di un’alta big, vale a dire la Roma. In seguito all’ammissione di Raiola di aver proposto il bomber del Nizza alla società giallorossa, il tecnico Eusebio Di Francesco è intervenuto sull’argomento con quello che è sembrato un vero e proprio endorsement: “Io lo vorrei allenare” si è sbilanciato l’allenatore della Roma, ricordando come lo avrebbe voluto nella sua batteria di punte già quando sedeva sulla panchina del Sassuolo. “È un giocatore stimolante, al di là del carattere, e ha pure dei grandissimi mezzi tecnici” ha chiosato Di Francesco, iscrivendosi dunque alla corsa per accaparrarsi i servigi del giocatore: tutti (di nuovo) pazzi per Balotelli?

