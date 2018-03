Matera Catanzaro/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Matera-Catanzaro: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C con i padroni di casa reduci da due vittorie.

03 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Matera-Catanzaro, LaPresse

Matera-Catanzaro è una partita che sarà diretta dal signor De Santis di Lecce: sabato 3 marzo alle ore 16:30 si gioca per la ventottesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018, nel girone C. Matera reduce da due importanti vittorie in campionato ottenute con il medesimo punteggio, due a zero nel match casalingo contro il Siracusa e in quello esterno contro il Fondi. I lucani restano così ai piani alti della classifica, con quaranta punti e due sole lunghezze di svantaggio rispetto al Siracusa quarto in classifica. Risultati importanti che dovranno però essere alimentati dalla giusta continuità, da trovare contro un catanzaro che nell'ultimo periodo non è stato certo particolarmente brillante. Solo una vittoria in casa del fanalino di coda Akragas e tre sconfitte nelle ultime quattro partite disputate dai calabrsi, che comunque mantengono otto punti di vantaggio rispetto alla zona play out e sembrano destinati a un torneo ben più tranquillo rispetto a quello vissuto nella passata stagione. L'ultimo ko in casa contro il Rende è stato bruciante anche per i tifosi, visto che si tratta di un derby calabrese, per giunta contro una matricola del campionato.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match non sarà trasmesso in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma esclusivamente in diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito elevensports.it, oppure per gli utenti che acquisteranno sul portale il match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI MATERA CATANZARO

Le probabili formazioni dell'incontro schierate in campo dal primo minuto dai due tecnici saranno le seguenti. Matera in campo con il numero uno sloveno Golubovic alle spalle di una difesa a quattro con il brasiliano Angelo schierato in posizione di terzino destro, Sernicola schierato in posizione di terzino sinistro e l'uruguaiano Fabrizio Buschiazzo Morel e Scognamillo centrali della retroguardia. Casoli e Urso saranno i vertici arretrati di un centrocampo con Tiscione, Strambelli e Sartore schierati a supporto dell'unica punta di ruolo, il croato Dugandzic. Risponderà il Catanzaro con Nordi in porta e Di Nunzio, Sabato e Gambaretti schierati titolari nella difesa a tre dei calabresi. Il romeno Marin, il belga Van Ransbeeck e Spighi saranno i centrali di centrocampo, mentre Zanini avrà il compito di presidiare la fascia destra e Sepe sarà schierato sulla corsia laterale opposta. In avanti spazio a Cunzi affiancato ad Infantino nel tandem offensivo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente, si scontreranno il 4-2-3-1 del Matera ed il 3-5-2 del Catanzaro. All'andata i lucani hanno fatto bottino pieno allo stadio Ceravolo, vincendo con il punteggio di due a zero grazie alle reti di Casoli e Scognamillo, una per tempo. Matera vincente anche nell'ultimo precedente disputato in casa contro il Catanzaro, datato 16 ottobre 2016 e terminato quattro a zero con le reti di Negro, Iannini, Sartore e De Rose. Il Catanzaro ha vinto per l'ultima volta in campionato a Matera il 7 febbraio del 2015, quattro a due con gol decisivi di Giandonato, Bernardo e Mancuso (doppietta), mentre per i lucani andarono a segno Carretta e Coletti.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 1.80 da William Hill, l'eventuale pareggio proposto ad una quota di 3.50 sempre da Bet365, mentre la vittoria in trasferta viene offerta ad una quota di 4.33 da Bwin. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Unibet propone rispettivamente a 2.20 e 1.50 le quote per l'over 2.5 e l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.