Milan, Suso/ “Gattuso è passione, il derby mi esalta, ho detto no all’Inter in estate”

Milan, parla Suso: “Gattuso è passione, il derby mi esalta, ho detto no all’Inter in estate”. Intervista rilasciata dall’esterno d’attacco spagnolo in vista della stracittadina di domani

Milan-Inter sarà il piatto forte della domenica della 27esima giornata della Serie A. Dalle ore 20:45 si giocherà una stracittadina carica di significati, con i rossoneri che hanno rialzato la testa con forza, e che vengono dalla conquista recente della finale della Coppa Italia. L’Inter, invece, punta ad uscire definitivamente dalla crisi, magari con una bella prestazione proprio contro i cugini. E in vista dell’appuntamento di San Siro, ha parlato uno dei possibili protagonisti di questo big match, l’esterno dei rossoneri, Suso, punta di diamante dell’attacco dei meneghini: «Lo stadio così grande, l'atmosfera, tanta gente, bellissimo – dice lo spagnolo sul derby, intervistato dai microfoni de IlGiornale - quando esci e vedi quelle coreografie è incredibile. Mi esalto. Non mi piace arrivarci da favorito – ha aggiunto - possiamo peggiorare la loro crisi? A me non interessa quello che fanno loro».

“HO DETTO NO ALL’INTER”

Un Milan rinato grazie a Gennaro Gattuso, che nel giro di tre mesi ha ridato un gioco alla squadra, ma soprattutto, ha risollevato il morale dei calciatori, ora alle stelle: «Il mister é caldo - dice lo spagnolo parlando del proprio allenatore - grida nello spogliatoio e in campo. È importante perché magari lui vede cose che noi non vediamo. Comunque preferisco stare dal suo lato nel primo tempo, così poi sono più tranquillo. La parola d'ordine è concentrazione, sempre». Ringhio sembra quasi voler entrare in campo quando dirige la sua squadra: «Lui è passione – ha proseguito l’ex Genoa - ci mancava. Mi piace per come entra dentro le persone. Instaura un rapporto sincero». Chiosa nuovamente sull’Inter, squadra che durante il calciomercato dell’estate del 2017, lo ha cercato con forza: «È vero, c'è stata un'offerta – conferma Suso - ma io avevo chiara l'idea di restare qua».

