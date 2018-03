Mondiale Pista, Ganna/ Oro nell’inseguimento individuale: secondo titolo iridato in tre anni

Mondiale Pista, Ganna: oro nell’inseguimento individuale. Secondo titolo iridato in tre anni per il 21enne talento piemontese, che ha avuto la meglio sul portoghese Ivo Oliveira

Filippo Ganna, oro nell'inseguimento - Instagram

Filippo Ganna ha vinto l’oro nell’inseguimento individuale. Il 21enne piemontese si laurea così campione del mondo in questa categoria del ciclismo su pista, ottenendo tra l’altro il suo secondo titolo nel giro di appena tre anni. Alla fine, il nostro Ganna, ha fermato il cronometro sul tempo di 4 minuti, 13 secondi e 607 millesimi, stabilendo anche il nuovo record tricolore. L’azzurro ha avuto la meglio sul rivale di sempre, il portoghese Ivo Oliveira, che ha invece chiuso a 4'15"428. Gradino più basso del podio per il russo Alexander Evtushenko, che alla fine l’ha spuntata sul britannico Charlie Tanfield. Un vero e proprio trionfatore Filippo Ganna, che ha ottenuto la sua seconda medaglia in questi mondiali, dopo il successo nell'inseguimento a squadre. Un’enorme soddisfazione, ovviamente, anche per la nazionale italiana, che oltre alle due medaglie di Ganna, ha conquistato anche il bronzo nell'inseguimento femminile e l’argento nello scratch.

LA COSTANZA DI GANNA

Ganna è sempre stato costante, visto che la finale era stata ottenuta con il tempo di 4’13”622, praticamente lo stesso con cui ha ottenuto l’oro, mentre Ivo Oliviera aveva sbalordito tutti con il tempone di 4'12"365, poi non confermato. Per il ciclista lusitano una nuova delusione, dopo che già nella finale degli europei era stato sconfitto proprio dal nostro azzurro. Ganna ha lavorato moltissimo negli scorsi mesi per ottenere questo grande successo, e a furia di allenamenti ha perso 4 kg, per un fisico più snello e asciutto. Inoltre, il talento piemontese ha iniziato anche a dedicarsi al ciclismo su strada, e fra pochi giorni, il prossimo 7 marzo, parteciperà alla Tirreno-Adriatico, una delle classiche delle corse a due ruote d’Italia. Un bel successo per il ciclismo su pista tricolore anche se in Italia la situazione non è così rose e fiori, visto che l’unico impianto coperto, il velodromo di Montichiari, non è utilizzabile per via di infiltrazioni di acqua: ciò ha provocato l’annullamento dei campionati italiani assoluti su pista, che dovevano tenersi lo scorso mese di ottobre.

