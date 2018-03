Monopoli-Casertana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Monopoli-Casertana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma allo stadio Veneziani.

03 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Monopoli-Casertana, LaPresse

Monopoli-Casertana, diretta dal signor D'Ascanio di Ancona, sabato 3 marzo 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della ventottesima giornata del campionato di Serie C, nel girone C. Per il Monopoli la recente ascesa in campionato si è scontrata con la forma casalinga di un Siracusa che ha vinto nettamente, con un perentorio tre a zero, uno scontro che poteva decidera molto in chiave quarto posto. Per i Gabbiani c'è comunque da portare avanti una corsa ai play off divenuta di nuovo estremamente attuale, con quattro punti di vantaggio sulla linea di confine tra chi parteciperà agli spareggi di fine stagione e chi invece resterà a guardare.

Non sarà facile però avere ragione di una Casertana che sembra essere finalmente riuscita a cambiare marcia dopo un girone d'andata di grande difficoltà. I campani fermando la serie positiva del Cosenza che durava da molte settimane hanno ottenuto la loro seconda vittoria consecutiva, facendo crescere a sei punti il vantaggio rispetto alla zona play out, e dimostrando di riuscire finalmente a valorizzare una rosa che a inizio stagione non sembrava destinata a lottare nei bassifondi della classifica. Il Monopoli era reduce da quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei partite, e sarà importante vedere come i Gabbiani reagiranno dopo la prima sconfitta in seguito alla reazione a una crisi che precedentemente li aveva fatti precipitare in classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Monopoli Casertana non sarà trasmesso in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito elevensports.it, oppure per coloro che acquisteranno sul portale il match come evento singolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MONOPOLI CASERTANA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Veneziani di Monopoli. Padroni di casa schierati con Ferrara, Bacchetti e Mercadante titolari in una difesa a tre davanti all'estremo difensore Bardini, mentre Rota sarà l'esterno laterale di destra e il greco Sounas l'esterno laterale di sinistra. L'argentino Scoppa, Mavretic e Donnarumma occuperanno la zona centrale di centrocampo, con Saraò e Salvemini che andranno invece a formare la coppia offensiva. Risponderà la Casertana con Forte in porta e il ceko Polak, Lorenzini e Finizio titolari nella difesa a tre, visto che Rainone sarà assente per squalifica dopo l'espulsione per doppia ammonizione rimediata nel match interno contro il Cosenza. I tre di centrocampo saranno Rajcic, Romano e Carriero, mentre D'Anna giocherà come esterno laterale di destra e Pinna come esterno laterale di sinistra. In attacco, l'argentino Alfageme si muoverà al fianco di Turchetta.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

3-5-2 da una parte e dall'altra, con Monopoli e Casertana che affronteranno l'impegno con moduli speculari. I Gabbiani hanno vinto con un rotondo tre a zero il match d'andata in Campania, con reti tutte realizzate nella seconda frazione di gioco da Genchi, Sounas e Saraò. Casertana vincente invece nell'ultimo precedente disputato a Monopoli il 29 dicembre 2016, i gol di Pinto e Mavretic non sono bastati ai padroni di casa, sconfitti dalle reti di Giannone e Corado e da un'autorete di Balestrero.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 2.05 da William Hill, l'eventuale pareggio proposto ad una quota di 3.25 da Bet365, mentre la vittoria in trasferta viene offerta ad una quota di 3.60 da Bwin. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Unibet propone rispettivamente a 2.55 e 1.45 le quote per l'over 2.5 e l'under 2.5.

