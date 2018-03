Napoli, Milik e Hamsik contro la Roma/ Serie A, Sarri convoca entrambi in vista del big match di stasera

Buone notizie per il Napoli: Sarri recupera Milik e Hamsik giusto in tempo per il big match contro la Roma in programma stasera alle ore 20.45 presso lo stadio San Paolo.

Napoli-Roma, tornano Hamsik e Milik (LaPresse)

Buone notizie per il Napoli: in vista del big match che si disputerà questa sera a partire dalle ore 20.45 presso l'impianto del San Paolo contro la Roma, Maurizio Sarri avrà di nuovo a disposizione Arkadiusz Milik: l'attaccante polacco si era gravemente infortunato procurandosi la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro lo scorso 23 settembre mentre era impegnato nella trasferta di Ferrara contro la SPAL. Uno stop che lo ha costretto a rimanere fermo ai box per oltre cinque mesi, una brutta tegola per Milik che già un anno fa dovette saltare gran parte della stagione per un infortunio simile patito mentre giocava con la nazionale polacca. Un recupero importantissimo per i partenopei proprio in vista del rush finale per la corsa al titolo, poiché Callejon, Insigne e Mertens non sono dei robot (anche se le loro prestazioni potrebbero indurre a pensarlo) e da qui a maggio avranno bisogno di rifiatare un po' per poter affrontare al meglio le sfide decisive, in particolare quella contro la Juventus in programma il prossimo 22 aprile all'Allianz Stadium di Torino che potrebbe letteralmente valere lo scudetto.

C'È ANCHE HAMSIK

Maurizio Sarri recupera in extremis anche Marek Hamsik: il capitano del Napoli nelle ore precedenti è stato messo KO da un attacco influenzale che ne aveva messo in dubbio la sua presenza contro la Roma, difatti il centrocampista slovacco aveva saltato l'allenamento di giovedì e nella giornata di ieri ha svolto solamente lavoro differenziato in palestra. Invece arriva un'altra notizia rassicurante per i partenopei: Hamsik ci sarà e molto probabilmente dal primo minuto, in questa maniera sono i 22 convocati: 11 in campo dal primo minuto, gli altri 11 si accomoderanno dalla panchina e 3 di questi potrebbero subentrare in corso d'opera per dare una mano ai titolarissimi.

