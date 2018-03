Napoli Roma/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Napoli Roma, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Big match al San Paolo, altro importante test scudetto per i partenopei

03 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Napoli Roma, Serie A 27^ giornata (Foto LaPresse)

Napoli Roma, che sarà diretta dal signor Davide Massa, è lo straordinario big match, o uno dei tanti, per la 27^ giornata di Serie A 2017-2018: al San Paolo si gioca sabato 3 marzo alle ore 20:45. E’ un anticipo, e ancora una volta i partenopei scendono in campo dopo la Juventus: questa volta però non ci sarà bisogno di operare un eventuale controsorpasso, visto che i bianconeri non hanno giocato domenica scorsa e dunque sono scivolati a 4 punti dalla capolista. Il Napoli infatti continua a volare: a Cagliari è arrivata la decima vittoria consecutiva, una striscia che Maurizio Sarri spera di prolungare fino alla sfida diretta, il che significherebbe arrivarci ancora con il primo posto. Napoli che nel pomeriggio tiferà per una vittoria della Lazio, mentre la Roma avrà ancor più motivi per sperare nella sconfitta della grande rivale: i giallorossi sono quinti in classifica, e al momento attuale dovrebbero accontentarsi di una qualificazione in Europa League. Per il quarto posto bisogna fare punti un po’ ovunque, anche al San Paolo.

NAPOLI ROMA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Roma sarà trasmessa in diretta tv sia sui canali della televisione satellitare, ovvero su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (in questo secondo caso con codice d’acquisto 413032), sia su quelli del digitale terrestre, precisamente su Premium Sport e Premium Sport HD. Le due emittenti metteranno a disposizione, come sempre, le applicazioni Sky Go e Premium Play: con queste potrete assistere alla partita anche in diretta streaming video, utilizzando dispositivo mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Adesso il Napoli ci crede davvero: all’inizio dell’anno la parola scudetto non era nemmeno pronunciata, a un certo punto è diventata una realtà fino a mettere in secondo piano la corsa in Europa (prima la Champions League, poi l’Europa League), in questo momento i partenopei sanno che se non dovessero vincere il campionato ci sarebbe tanta delusione. Non è tanto il primo posto in classifica: quello che fa sognare il Napoli è l’andamento, che in proporzione gli permetterebbe di superare i 100 punti e consente di tenere alle spalle una Juventus che ha dominato nelle ultime sei stagioni e che sta viaggiando ad un passo a sua volta straordinaria. Viene da dire: adesso o mai più, e Maurizio Sarri lo sa fin troppo bene come anche i suoi giocatori. La Roma ha ottime possibilità di centrare i quarti di Champions League, ma prima deve risollevare la testa in campionato: la sconfitta interna contro il Milan è stata la quarta nelle ultime nove giornate (con anche due pareggi), il rendimento rispetto a inizio stagione è sicuramente calato e la squadra giallorossa non sembra più avere quella solidltà che aveva mostrato a inizio stagione, tanto da aver subito 10 gol in queste nove partite (erano stati 12 nelle precedenti 17 uscite). L’anno scorso Luciano Spalletti vinse al San Paolo: era però un Napoli diverso, soprattutto era la Roma ad essere in momento differente della sua stagione.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA

Sarri non cambia: potrebbe ritrovare Milik tra i convocati, ma la squadra resta quella e da questo momento in avanti solo squalifiche o condizioni lontane dal 100% determineranno qualche cambio. Davanti a Pepe Reina giocano Raul Albiol e Koulibaly, Hysaj viaggia a destra con Mario Rui a sinistra; Allan e Hamsik le due mezzali, Jorginho in cabina di regia con il solito tridente dei piccoli, Mertens da prima punta affiancato da Callejon e Lorenzo Insigne. L’allenatore partenopeo ha sempre creduto poco nel turnover, a maggior ragione non vuole stravolgere alcunchè in un momento così importante della stagione. Qualche cambio potremmo vederlo nella Roma: rispetto alla sconfitta contro il Milan tornano Florenzi e Dzeko, il primo come terzino destro e il secondo come prima punta. Dentro anche De Rossi, che prende il posto di un Pellegrini non al meglio; affiancherà Strootman, con Nainggolan come sempre da trequartista tra Cengiz Under e Perotti che sono i favoriti per occupare le corsie. Manolas e Fazio si occuperanno di proteggere la retroguardia schierata davanti ad Alisson, mentre sulla fascia sinistra ci sarà Kolarov aspettando l’esordio di Jonathan Silva, che sarà comunque portato in panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Scommettere contro il Napoli in questo momento appare decisamente complicato: la pensa così anche l’agenzia di scommesse Snai, che infatti assegna alla vittoria dei partenopei una quota decisamente bassa (1,60) nonostante questa partita potesse essere presentata come la classica da tripla. Per l’affermazione esterna della Roma c’è il segno 2, che mostra una distanza piuttosto ampia: vale 5,75. Il pareggio vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 4,00 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto: ovviamente per questa eventualità dovrete puntare sul segno X.

