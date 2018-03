Padova Teramo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Padova-Teramo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma all'Euganeo sabato 3 marzo 2018.

03 marzo 2018 Fabio Belli

Diretta Padova-Teramo, LaPresse

Padova Teramo, diretta dal signor Zufferli di Udine e in programma sabato 3 marzo alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della ventottesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018, nel girone B. Fermato sul pari esterno dal Sudtirol, il Padova continua comunque a procedere col suo passo nella scalata verso la Serie B, con i biancoscudati che hanno saputo comunque rimontare il risultato contro gli altoatesini, con Guidone che ha risposto all'iniziale vantaggio firmato da Costantino. Sono comunque dieci i punti di vantaggio dei veneti rispetto a quelle che ora sono le loro più immediate inseguitrici, ovvero la Reggiana ed il Bassano.

Il campionato è ancora lungo ma l'ottimismo non manca, considerando che in un intero girone, dopo essere caduto proprio a Teramo nel match d'andata, il Padova ha perso solamente un'altra partita in campionato, quella in trasferta a Gubbio. Un redimento che nessuna altra squadra ha saputo mantenere nell'alta classifica del girone B di Serie C. Il Teramo arriva all'appuntamento in casa della prima della classe in un momento di grande difficoltà, visto che gli abruzzesi sono riusciti ad ottenere solo due pareggi negli ultimi sei impegni disputati in campionato, con la vittoria che manca dall'impegno interno contro il Mestre del 22 dicembre scorso. Una frenata nei primi impegni del 2018 che ha riportato il Teramo in zona play out, staccato di tre punti dal Ravenna quintultimo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il match Padova Teramo non sarà trasmesso in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito elevensports.it, oppure per coloro che acquisteranno sul portale il match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA TERAMO

Allo stadio Euganeo scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa del Padova affronteranno la sfida con Bindi in porta, Salviato in posizione di terzino destro e Contessa in posizione di terzino sinistro, titolari in una difesa a quattro con Cappelletti e Trevisan impiegati come centrali. I tre di centrocampo saranno Bellemo, Pinzi e Serena, che partiranno dal primo minuto alle spalle del trequartista Capello. In attacco, spazio a Gliozzi e Guidone. Risponderà il Teramo con Bifulco tra i pali, Sales sulla corsia laterale di destra e il maliano Diallo sulla corsia laterale di sinistra, mentre Speranza e Milillo giocheranno al centro della difesa. A centrocampo mancherà Amadio, squalificato dopo l'espulsione subita in casa contro il Bassano: al suo posto giocherà Fratangelo assieme a De Grazia e a Ilari. Nel tridente offensivo, l'ivoriano Gondo sarà impiegato come centravanti affiancato a Sandomenico e Terracino.

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà il Padova schierato con il 4-3-1-2, mentre il modulo scelto dal Teramo sarà il 4-3-3. Il Teramo nel match d'andata ha ottenuto quella che è stata probabilmente la vittoria più prestigiosa della sua stagione, due a uno contro la capolista con i gol di Varas e Ilari che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio firmato da Capello. L'ultimo precedente disputato in casa del Padova ha visto i biancoscudati imporsi di misura il 26 febbraio 2017, uno a zero con gol di Dettori.

QUOTE E PRONOSTICO

Per i bookmaker la capolista del campionato è nettamente favorita, con quota proposta a 1.35 da William Hill per il successo interno, mentre Bwin propone a 4.25 la quota relativa al pareggio e Bet365 alza fino a 9.50 la quota per la vittoria in trasferta degli abruzzesi. Unibet propone a 1.96 la quota dell'over 2.5 e a 1.75 la quota relativa all'under 2.5, per quanto riguard le scommesse sulle quote realizzate nella partita.

