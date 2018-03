Pagelle/ Lazio Juventus: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017-2018 27^ giornata - primo tempo)

Pagelle Lazio Juventus: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 27^ giornata. I giudizi, i migliori e i peggiori della grande sfida all'Olimpico

03 marzo 2018 Fabio Belli

Pagelle Lazio Juventus - LaPresse

Le pagelle della prima frazione di gioco di Lazio-Juventus: Strakosha (voto 6) passa un primo tempo tranquillo, le uniche due conclusioni pericolose della Juventus non prendono lo specchio della porta. Brillante finora la prova di Luiz Felipe (7), tempestivo su un salvataggio su Khedira, attenta la prova di De Vrij (6.5) e Radu (6.5) con i centrali biancocelesti che non lasciano spazio agli attaccanti bianconeri. Lulic (6.5) gioca un'ottima partita in fase di contenimento, ma non trova la misura dei cross. Dall'altra parte Lukaku (6) si "salva" su un goffo autogol, ma non fa mai mancare la sua potenza nelle discese sulla sinistra. Ottima prova di Lucas Leiva (7), vero e proprio punto di riferimento del centrocampo laziale, così come Marco Parolo (7), autentico uomo ovunque e autore di un paio di recuperi che strappano gli applausi dell'Olimpico. Milinkovic-Savic (6.5) fa vedere un paio di giochi di prestigio e sfiora il gol di testa, Luis Alberto (6.5) prova a metterci fantasia, ma non riesce a dialogare bene con un Immobile (6) poco servito ma che almeno in un'occasione riesce a impegnare severamente il portiere avversario.

Buffon (voto 7) è molto attento sulla conclusione di Immobile, ma prima ancora su un colpo di testa di Milinkovic-Savic fermato quasi sulla linea. Impetuoso ma un po' troppo falloso Lichtsteiner (6), decisamente più preciso e brillante Asamoah (6.5) sulla corsia di sinistra. Al centro Benatia (7) e Barzagli (7) non sbagliano praticamente un intervento nella difesa a tre scelta da Allegri, in cui Rugani conferma i progressi degli ultimi tempo. A centrocampo Pjanic (6) inventa un bell'assist per Mandzukic ma si accende ad intermittenza, fa meglio Khedira (6.5) l'unico juventino a trovare i giusti break a centrocampo, mentre Matuidi (6) fa comunque valere la sua esperienza. In avanti Mandzukic (6) manca una buona occasione di testa ma si conferma il solito lottatore, Dybala (6) cerca il numero ma è ben controllato dai difensori avversari.

PAGELLE LAZIO-JUVENTUS: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO LAZIO 6.5 Manca il guizzo offensivo giusto alla squadra di Simone Inzaghi, che ha comunque tenuto molto bene il campo rischiando meno rispetto a quanto creato, in una partita comunque estremamente equilibrata. MIGLIORE LAZIO PAROLO VOTO 7 Dopo un girone d'andata buono ma non eccezionale, si sta confermando leader del centrocampo, straordinario in un paio di recuperi, sempre nel vivo dell'azione. Una buona notizia anche in ottica Nazionale. PEGGIORE LAZIO LUKAKU VOTO 6 Comunque sufficiente e generoso, ma passa un brutto quarto d'ora quando infila la sua porta di testa, su azione fortunatamente per lui già ferma. Deve cercare di essere più preciso. VOTO JUVENTUS 6 I tre punti servono in chiave Scudetto ai bianconeri, che non stanno però facendo granché per ottenerli. Ordinata e attenta la squadra di Allegri non rischia molto, ma per vincere servirà probabilmente cambiare marcia. MIGLIORE JUVENTUS BUFFON VOTO 7 Due grandi interventi su Milinkovic-Savic e Immobile che dimostrano come a quarant'anni è ancora lui il principe dei portieri italiani. Infonde come al solito grande sicurezza al reparto difensivo. PEGGIORE JUVENTUS LICHTSTEINER VOTO 6 Il brutto intervento nel finale di primo tempo su Radu dimostra come il bianconero stia vivendo il match con un pizzico di foga di troppo. Gli manca precisione, non la solita corsa inesauribile.

