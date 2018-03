Pagelle/ Napoli Roma: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017-2018 27^ giornata, primo tempo)

Pagelle Napoli Roma: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 27^ giornata. I giudizi, i migliori e i peggiori del big-match al San Paolo, 3 marzo

03 marzo 2018 Umberto Tessier

Pagelle Napoli Roma (Foto LaPresse)

Ecco le pagelle di Napoli Roma relative al primo tempo della gara. La prima frazione tra Napoli e Roma termina con i giallorossi avanti grazie alle reti di Under e Insigne che hanno risposto al vantaggio iniziale siglato da Insigne. Queste le pagelle dei protagonisti in campo dopo i primi quarantacinque minuti. Reina (voto 6) incolpevole su entrambi i gol. Hysaj (voto 5) concorso di colpe con Albiol sulla rete di Dzeko. Albiol (voto 5) Dzeko lo sovrasta in occasione del gol. Koulibaly (voto 6) il migliore dei suoi nel reparto difensivo. Mario Rui (voto 6,5) sempre propositivo, suo l'assist per Insigne. Allan (voto 6) solita grande lotta, non si risparmia mai. Jorginho (voto 6) dirige il traffico in mezzo, manca l'acuto che illumini il San Paolo. Zielinski (voto 5,5) sta facendo rimpiangere Hamsik, si vede poco. Callejon (voto 6) solita prestazione di qualità, si muove tantissimo. Mertens (voto 6) serata non facile per il belga chiuso dalla morsa difensiva giallorossa. L. Insigne (voto 7) il migliore dei suoi al di là del gol. Passiamo ora alla Roma. Alisson (voto 6,5) grandissimo l'intervento su Mertens. Florenzi (voto 6,5) cross al bacio per Dzeko, sta tornando. Manolas (voto 6,5) il greco è la colonna difensiva della Roma. Fazio (voto 6) non chiude sulla rete di Insigne, si riprende nei minuti successivi. Kolarov (voto 6) poco propositivo, può fare di più. Nainggolan (voto 6,5) assiste Under ed ingaggia un grande duello con Allan. De Rossi (voto 6) il capitano tiene bene il campo, lotta. Strootman (voto 6) non si vede tantissimo ma è sempre efficace. Under (voto 6,5) sua la rete del pari, il gioiellino turco è una bellissima scoperta. Dzeko (voto 7) di testa incenerisce Reina, al di là del gol si fa trovare sempre pronto. Perotti (voto 5,5) dopo appena un minuto di gioco spreca il vantaggio di testa.

I TOP E I FLOP DEL PRIMO TEMPO

VOTO NAPOLI 6 - Parte benissimo per poi sbattere contro Alisson, indietro la compagine azzurra è poco attenta

MIGLIORE NAPOLI: L.INSIGNE 7 - Sue tutte le iniziative pericolose, sfida continuamente Alisson.

PEGGIORE NAPOLI: HYSAJ 5 - Concorso di colpa con Albiol sul vantaggio della Roma, poco attento

VOTO ROMA 7 - Bellissima prestazione al San Paolo dei capitolini, Di Francesco sta imbrigliando, al momento, Sarri

MIGLIORE ROMA: DZEKO 7 - Al di là del gol in avanti è un riferimento prezioso

PEGGIORE ROMA: PEROTTI 5,5 - Dopo appena un minuto di gioco spreca clamorosamente di testa.

