Parma Palermo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Parma Palermo, allo stadio Ennio Tardini, sarà diretta dall’arbitro Marinelli; si gioca alle ore 15:00 di sabato 3 marzo per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Si tratta di due squadre che hanno ambizioni di promozione: chiaramente il percorso è diverso, perché il Palermo arrivava dalla deludente stagione di Serie A ma era dato come grande favorito per riprendersi subito la categoria, mentre il Parma ha già centrato due promozioni consecutive arrivando dalla Serie D, e ora punta al tris per tornare in un campionato che ha onorato per oltre 20 anni, arrivando anche a vincere trofei nazionali e internazionali. A oggi nessuna delle due salirebbe direttamente: continua a sperarci il Palermo che però dovrà dimostrare di essersi lasciato alle spalle il periodo negativo, mentre il Parma ha bisogno di punti per blindare quantomeno la zona playoff, e poi magari provare a insidiare le prime due della classe se il loro ritmo dovesse nuovamente calare. Sia come sia, possiamo dire che questo è il big match del turno e la speranza, dal punto di vista del gioco e delle emozioni attese, è di non rimanere delusi.

La vittoria contro l’Ascoli è stata un toccasana per un Palermo che arrivava da quattro partite in cui aveva fatto soltanto un punto, perdendone tre in fila. Pure, i rosanero hanno dimostrato di non essere del tutto guariti perché nel primo tempo sono andati in svantaggio e usciti tra i fischi del Barbera. La reazione di nervi uscendo dagli spogliatoi (due gol in tre minuti, tre in undici) ha permesso di arrivare a dominare la sfida, ma sicuramente Bruno Tedino non sarà del tutto soddisfatto e questa trasferta contro il Parma sarà un ulteriore test per capire se davvero si possa ambire alla promozione diretta. Anche perché fuori casa i siciliani non vincono dal 10 dicembre scorso, un netto 3-0 al Bari. Il contesto da cui arriva il Parma è simile: i ducali hanno vinto a Salerno nel turno infrasettimanale ma nelle quattro partite precedenti avevano ottenuto soltanto un punto, cadendo a Brescia e nettamente a Empoli e segnando solo su rigore nelle ultime tre uscite. Il gol con cui Dezi ha battuto la Salernitana è importante per due motivi: intanto perché ha messo tre punti importanti in cascina vista la lotta serrata per entrare nei playoff, e poi perché psicologicamente è stato importante ritrovare una vittoria che mancava da un mese (e in trasferta addirittura dal 12 novembre). Adesso davanti al proprio pubblico il Parma vuole dimostrare di saper essere una squadra capace di battere le big, il vero salto di qualità che potrebbe aprire a una lotta anche per la promozione diretta in Serie A.

Non dovrebbe fare troppi cambi Bruno Tedino, che si fida della squadra che ha vinto martedì sera; la difesa resterà invariata con Bellusci a comandare davanti a Pomini e Struna e Rajkovic che giocheranno ai suoi lati. Possibili variazioni sono attese in mediana: Dawidowicz rischia il posto da titolare perché è insidiato da Gnahoré e Murawski, i due potrebbero anche giocare insieme ma questo significherebbe lasciare fuori Jajalo che è importante per la regia. Rispoli, che arriva da una doppietta, sarà sicuramente utilizzato a destra; dall’altra parte, ancora in assenza di Aleesami, ci sarà Szyminski. Davanti c’è Coronado che agisce da trequartista; confermato capitan Nestorovski, il suo partner offensivo sarà uno tra Moreo e Trajkovski con La Gumina, titolare martedì sera, che tornerà ad accomodarsi in panchina. Il Parma di Roberto D’Aversa è schierato con la difesa a quattro: Gazzola e Iacoponi sulle fasce, Lucarelli potrebbe tornare titolare al posto di Gagliolo per affiancare Di Cesare (in porta ci sarà Frattali). A centrocampo è tornato a giocare Scozzarella, che però ha riportato una lesione e sarà out: Barillà è il principale candidato per sostituirlo, con la conferma di Scavone e Dezi sulle mezzali. Si prepara al rientro anche Ciciretti: possibile un suo impiego come esterno sinistro nel tridente, a destra invece dovrebbe esserci Roberto Insigne mentre è ballottaggio tra Calaiò e Ceravolo per il ruolo di prima punta.

E’ difficile pronosticare sulla carta una partita del genere: il Palermo fino a qui ha fatto meglio in campionato ma il Parma ha il fattore campo dalla sua. Per l’agenzia di scommesse Snai infatti sono i ducali ad essere favoriti: la quota sul segno 1 che identifica la loro vittoria vale 2,40. Non siamo comunque lontani per il segno 2, che dovrete giocare per la vittoria del Palermo: siamo ad un valore di 3,10 e questo non fa che confermare l’equilibrio. Per il pareggio come sempre dovrete puntare sul segno X: il guadagno su questa sfida dello stadio Tardini sarebbe di 3,05 volte la cifra che avrete deciso di investire.

