Pordenone Albinoleffe/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

03 marzo 2018

Pordenone Albinoleffe, partita che sarà diretta dal signor Longo di Paola, sabato 3 marzo alle ore 18.30, sarà una delle sfide del programma della ventottesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018, nel girone B. Il Pordenone in questo match interno contro l'Albinoleffe proverà ad interrompere un digiuno di vittorie casalinghe che dura ormai da ben tre mesi, considerando che l'ultimo successo in campionato tra le mura amiche dei Ramarri è stato quello del 24 novembre scorso, nel match contro il Vicenza. Da lì è iniziata una lunga crisi che il Pordenone ha saputo fronteggiare almeno con i risultati in trasferta, avendo ottenuto nel mese di febbraio due importanti successi esterni contro Teramo e Gubbio che hanno permesso ai neroverdi di mantenersi al confine della zona play off.

L'ultimo ko di lunedì scorso nel posticipo sul campo del Ravenna ha dimostrato però come per il Pordenone la migliore forma non sia ancora tornata. Proverà ad approfittarne un Albinoleffe a sua volta in un momento poco brillante, con i seriani che non hanno mai vinto nelle ultime quattro partite nel girone B di Serie C, con l'ultimo successo risalente alla sfida del 22 gennaio scorso contro il Renate. Anche l'Albinoleffe è reduce da una sconfitta in campionato sul campo della Triestina, che ha segnato l'ennesimo passo falso di un cammino che negli ultimi mesi è stato costantemente in discesa per i seriani, che proveranno però a cambiare la storia contro un Pordenone che a sua volta ha avuto troppi alti e bassi per poter pensare di poter puntare cos convinzione all'alta classifica nel raggruppamento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il match non sarà trasmesso in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito elevensports.it, oppure per coloro che acquisteranno sul portale il match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni della sfida. Il Pordenone scenderà in campo con Perilli in porta, Formiconi schierato sull'out difensivo di destra e De Agostini sull'out difensivo di sinistra, mentre Stefani e Parodi giocheranno come centrali della retroguardia. A centrocampo spazio a Misuraca, Burrai e Zammarini, mentre in attacco giocheranno nel tridente offensivo Nocciolini, Magnaghi e Ciurria. La risposta dell'Albinoleffe sarà affidata a Coser in porta e una difesa a tre composta da Zaffagnini, Gavazzi e Mondonico. Agnello, Nichetti e Giorgione saranno i centrali nella linea di centrocampo, in cui il romeno Gusu sarà il laterale mancino e Solerio sarà impiegato come esterno di fascia destra. In attacco ci sarà Montella al fianco dell'ivoriano Kouko. Tatticamente si troveranno di fronte il 4-3-3 dei padroni di casa del Pordenone ed il 3-5-2 schierato dall'Albinoleffe. Nei confronti diretti in campionato le due squadre sono reduci da tre pareggi consecutivi, gli ultimi due ottenuti sul campo dell'Albinoleffe, l'ultimo dei quali nel match d'andata di questo campionato terminato col punteggio di uno a uno. L'ultima sfida a Pordenone, datata 7 dicembre 2016, è invece finita zero a zero. Al 13 settembre 2015 risale l'ultima vittoria casalinga dei Ramarri contro i seriani, uno a zero firmato da una rete di De Cenco.

QUOTE E PRONOSTICO

Per i bookmaker, vittoria del Pordenone quotata 2.10 da Bwin, con l'eventualità che i Ramarri si sblocchino in casa considerata comunque maggiormente probabile rispetto al successo dei seriani in trasferta, quotato 3.60 da Bet365, mentre l'eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.10 da William Hill. Per le quote sui gol realizzati, Unibet propone a 2.16 la quota per l'over 2.5 e a 1.62 la quota relativa all'under 2.5.

