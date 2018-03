Pro Vercelli Perugia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pro Vercelli Perugia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Entrambe le squadre non hanno giocato nel turno infrasettimanale.

Pro Vercelli Perugia sarà diretta dal signor Abbattista e si gioca allo stadio Silvio Piola: calcio d’inizio alle ore 15:00 di sabato 3 marzo per una partita che rientra nel programma della 29^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018. La Pro Vercelli punta alla salvezza ed entra nel turno con il terzultimo posto in classifica, comunque non distante dalla zona di sicurezza; il Perugia, che è decisamente ondivago in questa stagione, vuole i playoff e vincendo oggi potrebbe già entrare nelle prime otto della classifica, ma va considerato che questa squadra era prima in classifica all’inizio del torneo e a un certo punto si è anche trovata a lottare concretamente per salvarsi. Insomma, il Grifone non riesce a trovare continuità e questa partita potrebbe essere uno snodo importante per le ambizioni di una squadra che, negli ultimi anni, ha sempre onorato il campionato cadetto tanto da aver giocato due volte i playoff, ma non ha mai fatto l’ulteriore salto di qualità per arrivare alla promozione. La Pro Vercelli allora ci spera: potrebbe fare il colpo interno e mettere in cascina fieno utile per la volata di primavera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pro Vercelli Perugia è un’esclusiva in diretta tv per i soli possessori di un abbonamento al pacchetto Sky: il canale è Sky Calcio 5, e chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio potrà comunque assistere alla partita acquistando il singolo evento (utilizzando il codice 412974). Gli abbonati avranno chiaramente la possibilità della diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go: si possono collegare due dispositivi (PC, tablet o smartphone) per ciascun abbonamento, senza costi aggiuntivi. In più, per chi volesse rimanere informato sui risultati dagli altri campi, c’è il programma Diretta Gol Serie B, che va in onda su Sky Sport 1 e trasmette tutti gli highlights, i gol e le fasi salienti delle partite che si giocano in contemporanea, con i commentatori che di volta in volta si passeranno la linea.

IL CONTESTO

Sia la Pro Vercelli che il Perugia non hanno giocato nel turno infrasettimanale: i piemontesi avrebbero dovuto farlo a Cesena, gli umbri erano impegnati in casa contro il Brescia. La neve, in entrambi i casi, ha deciso altrimenti: le due squadre non sono scese in campo e così hanno avuto un giorno di riposo extra. Potrebbe essere un fattore soprattutto per il Perugia che, dovendo giocare al Curi, non ha dovuto effettuare spostamenti; adesso la squadra di Roberto Breda proverà a confermare un ottimo girone di ritorno, nel quale ha già preso punti importanti. Il Perugia è reduce dalle vittorie contro Palermo e Frosinone (quest’ultima in trasferta), nelle quali ha confermato il suo valore; per questo motivo avrebbe preferito giocare martedì sera, per non perdere ritmo e proseguire in un momento che potrebbe essere decisivo nella corsa ai playoff. Il problema di questa sera sarà segnare alla Pro Vercelli: dopo aver trascorso una serie di otto partite subendo sempre gol e perdendo sei volte, Gianluca Grassadonia è tornato in panchina e ha blindato la difesa. Quattro clean sheet in cinque gare, con un totale di 9 punti. L’imbattibilità di Pigliacelli è salita a 270 minuti; purtroppo per contro i bianchi non segnano da 294 minuti, infatti le ultime tre partite giocate sono tutte finite 0-0 e anche per questo la squadra non è riuscita a fare il salto di qualità in classifica. Il Perugia ha segnato 10 gol nelle sei partite del girone di ritorno: riassumendo, potremmo dire che questa partita sarà attacco contro difesa.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI PERUGIA

Nessuna delle due squadre ha ereditato squalificati dalla settimana scorsa; la Pro Vercelli si dispone con il consueto 3-5-2 nel quale davanti a Pigliacelli giocano Konaté, Bergamelli e Gozzi. Ballottaggio aperto a destra: Ghiglione potrebbe lasciare la maglia a Berra, dall’altra parte invece è sicuro del posto Mammarella. In mezzo al campo dovrebbe esserci la qualità di Germano a distribuire gioco; Castiglia e Paghera favoriti per le mezzali, ma occhio a Ivan e Altobelli che non partono battuti. Non dovrebbero esserci cambi davanti: Morra e Reginaldo in vantaggio, ma tre partite senza gol potrebbero imporre a Grassadonia di rivedere qualcosa e allora Raicevic prenota un posto da titolare. Il Perugia sembra aver trovato la formula giusta: Leali si è preso il posto da titolare in porta, Magnani e Volta dovrebbero ancora una volta accompagnare Del Prete in difesa (Belmonte e Alejandro Gonzalez sono indietro nelle gerarchie. Il modulo è speculare a quello della Pro Vercelli, ma più offensivo: lo si capisce valutando i due esterni che sono Mustacchio e Pajac. In mezzo al campo Kouan potrebbe giocare al posto di Gustafson, con la conferma invece di Colombatto da playmaker e Bandinelli come mezzala; davanti Di Carmine e Cerri, 22 gol in coppia, sono ormai affiatati e anche oggi dovrebbe toccare a loro.

QUOTE E PRONOSTICO

Questa partita dello stadio Piola è una di quelle in cui, nonostante il fattore campo, la squadra ospite è considerata favorita: dunque troviamo la quota sul segno 2, per la vittoria del Perugia, ad un valore di 2,55 mentre per il segno 1, che dovrete giocare qualora crediate che sarà la Pro Vercelli a prendersi i tre punti, la quota assegnata dall’agenzia di scommesse Snai è di 2,95. Stiamo parlando comunque di valori decisamente vicini, che disegnano un pronostico incerto; potrebbe allora finire pari, in questo caso dovrete giocare il segno X e la vincita sulla sfida di Serie B sarebbe di 3,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

