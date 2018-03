Probabili formazioni/ Lazio Juventus: quote, le ultime novità live (Serie A 27^ giornata)

03 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Lazio Juventus, Serie A 27^ giornata (Foto LaPresse)

Lazio Juventus, alle ore 18:00 di sabato 3 marzo, è il secondo dei tre anticipi previsti nella 27^ giornata di Serie A 2017-2018: una partita bellissima, la terza stagionale, e che potrebbe essere molto più importante dei tre punti che vengono assegnati. La Juventus non ha giocato domenica contro l’Atalanta: in caso di sconfitta all’Olimpico potrebbe scivolare a 7 punti dal Napoli che gioca più tardi contro la Roma, e questo sarebbe un colpo durissimo per le ambizioni di scudetto. Peraltro si tratta di uno scenario assolutamente plausibile, visto che nei primi due episodi della stagione ha sempre vinto la Lazio; i biancocelesti allora sperano che un’altra vittoria non solo prolunghi la striscia positiva dopo anni di sconfitte, ma addirittura aumenti il gap tra sè e la Roma in chiave terzo e quarto posto, e in questo senso la squadra di Simone Inzaghi farà il tifo per il Napoli nella gara della sera. Noi adesso dobbiamo capire e ipotizzare in che modo i due allenatori potrebbero disporre i loro giocatori sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Lazio Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ la Juventus a partire favorita per l’anticipo di Serie A: forse una sorpresa, sta di fatto che guardando le quote che ha fornito l’agenzia di scommesse Snai scopriamo come due quote, ovvero quella sulla vittoria della Lazio e quella sul pareggio (rispettivamente segno 1 e segno X) portano in dote un guadagno, pari a 3,30 volte la somma puntata, che è identico e superiore a quello previsto per l’affermazione bianconera. Scommettendo sul segno 2 infatti la vincita sarebbe di 2,25 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto; stiamo comunque parlando di una partita equilibrata, quella che potremmo quasi definire una sfida da tripla.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS

LE SCELTE DI INZAGHI

La Lazio si presenta in formazione tipo: non può essere altrimenti vista l’importanza della partita. Non dovrebbero esserci grosse sorprese: c’è un ballottaggio aperto in difesa tra Wallace e Bastos, Radu dovrebbe giocare mandando in panchina il grande ex Caceres, De Vrij che la Juventus insegue in sede di calciomercato sarà il leader del reparto arretrato a protezione di Strakosha. Il centrocampo potrebbe essere a quattro o a cinque: dipenderà dalla posizione di Milinkovic-Savic ed eventualmente potrà variare anche a partita in corso, perchè il serbo tende a fare legna nella zona mediana per poi lanciarsi in zona gol (con 9 reti è il centrocampista più prolifico della Serie A). Insieme a lui ci saranno Lucas Leiva, fondamentale per gli equilibri della squadra biancoceleste, e Parolo che rappresenta un pericolo anche sulle palle inattive; sulle corsie laterali dovrebbero invece giocare Basta (Marusic è squalificato) e Lulic, anche se la posizione del bosniaco è insidiata da Jordan Lukaku. Nessuna sorpresa davanti: a far compagnia a Immobile, altro ex e capocannoniere del campionato con 23 gol, ci sarà Luis Alberto. Immobile è un incubo per la Juventus: nelle due partite che si sono giocate in questa stagione ha segnato quattro gol.

I DUBBI DI ALLEGRI

Le scelte di Massimiliano Allegri rischiano di essere condizionate dal Tottenham, ma è anche vero che in questo momento la Juventus non può permettersi passi falsi, non dopo essere scivolata a -4 dal Napoli: dunque anche in questo caso ci aspettiamo la formazione titolare, con Higuain ancora in dubbio. Al massimo potrebbe essere il Pipita a riposare, dando campo a Dybala come prima punta e dunque inserendo Douglas Costa come esterno a destra, mentre dall’altra parte ci sarà per forza di cose Mandzukic. Con De Sciglio ancora indisponibile, a destra si apre il ballottaggio tra Lichtsteiner (che potrebbe tornare utile per la Champions League) e Barzagli, che potrebbe essere impiegato come terzino; dall’altra parte è in vantaggio Alex Sandro che però potrebbe anche giocare come esterno alto, a quel punto confermando la scelta di Asamoah nel reparto arretrato. In mezzo Benatia se la gioca con Rugani, mentre dovrebbe esserci Chiellini; a centrocampo si va verso la conferma del terzetto titolare, dunque quello con Khedira e Matuidi ad affiancare Pjanic. A meno che Allegri non decida di mandare in campo Marchisio, che avrebbe dovuto giocare la sfida di campionato contro l’Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS: IL TABELLINO

LAZIO (3-4-2-1): 1 Strakosha; 13 Wallace, 3 De Vrij, 26 Radu; 8 Basta, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 19 Lulic; 18 Luis Alberto, 21 S. Milinkovic-Savic; 17 Immobile

A disposizione: 25 Vargic, 23 Guerrieri, 4 Patric, 27 Luiz Felipe, 15 Bastos, 22 M. Caceres, 96 Murgia, 5 J. Lukaku, 10 Felipe Anderson, 7 Nani, 20 Caicedo

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: Marusic

Indisponibili: D. Di Gennaro

JUVENTUS (4-3-3): 1 Buffon; 15 Barzagli, 4 Benatia, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 17 Mandzukic

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 21 Howedes, 22 Asamoah, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 8 Marchisio, 9 Higuain

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: De Sciglio, Cuadrado, Bernardeschi

