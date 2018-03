Probabili formazioni/ Milan Inter: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 27^ giornata)

Probabili formazioni Milan Inter: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti per il derby. Icardi e Miranda verso il recupero, Andrea Conti potrebbe finire in panchina

03 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Milan Inter, Serie A 27^ giornata (Foto LaPresse)

Milan Inter, finalmente il derby della Madonnina: alle ore 20:45 di domenica 4 marzo lo stadio Giuseppe Meazza apre le sue porte sulla sempre attesissima stracittadina del capoluogo lombardo, che questa sera vale per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Alla fine dello scorso anno solare il vantaggio dei nerazzurri sui cugini si avvicinava ai 20 punti, con un Milan in piena crisi e incapace di far valere gli ingenti investimenti estivi. Adesso è tutto cambiato: Gennaro Gattuso ha trasformato i rossoneri in una squadra che gioca bene e vince anche le sfide contro le big (Vincenzo Montella le aveva perse tutte) e così il Milan si è portato a 7 punti da un’Inter che nel frattempo ha smesso di fare risultati e si è addentrato in un’involuzione di gioco che le ha impedito di rimanere agganciato al treno scudetto mettendo a rischio anche la partecipazione alla prossima Champions League. Su queste premesse il derby si preannuncia incerto e spettacolare; andiamo subito a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Milan Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Inter sarà trasmessa in diretta tv su entrambe le piattaforme: i canali del satellite sono Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 mentre quelli del digitale terrestre saranno Premium Sport e Premium Sport HD. In entrambi i casi saranno disponibili le applicazioni per la diretta streaming video: dovrete sintonizzare Sky Go e Premium Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

GLI 11 DI GATTUSO

Ottima notizia per il Milan: finalmente Andrea Conti sembra poter fare rientro nell’elenco dei convocati. Al massimo andrà in panchina, ma è già molto: un giocatore in più per la volata finale. In campo sulla destra andrà ancora Calabria, con Ricardo Rodriguez dall’altra parte; più in generale possiamo dire senza timore di smentita che la formazione con cui Gattuso affronterà il derby sarà la stessa delle ultime uscite, perchè ormai è stato trovato un equilibrio e per di più Kalinic, che avrebbe potuto essere l’alternativa a Cutrone al centro dell’attacco, non è al meglio e ha saltato anche la semifinale di Coppa Italia. Dunque Bonucci e Alessio Romagnoli proteggono Gianluigi Donnarumma, come al solito; in mediana comanda le operazioni Lucas Biglia, che sarebbe potuto diventare nerazzurro qualche tempo fa, con Bonaventura (idem come sopra, di fatto il Milan lo ha quasi scippato ai cugini) e Kessie che invece agiranno in qualità di mezzali. Come sempre sarà importante il lavoro degli esterni offensivi: a destra Suso e a sinistra Calhanoglu, entrambi in grado di strappare e soprattutto in campo a piede invertito, con la possibilità di rientrare e guardare la porta. Come detto il ruolo di centravanti spetta a Cutrone, che sta attraversando un periodo di forma straordinario.

I DUBBI DI SPALLETTI

Qualche dubbio in più ce l’ha Luciano Spalletti: Miranda e Icardi però stanno meglio, e dunque dovrebbero essere regolarmente in campo dal primo minuto. Il brasiliano prenderà il posto di Ranocchia affiancando Skriniar, mentre Icardi ovviamente sarà il principale terminale offensivo e punta a tornare al gol che ormai gli manca da tempo. Joao Cancelo giocherà a destra e D’Ambrosio sarà il terzino sinistro, Perisic agirà da laterale alto ma le certezze si fermano qui. In mediana per esempio Gagliardini e Brozovic sono in ballottaggio per la maglia del partner di Matias Vecino, davanti invece Borja Valero rischia seriamente di rimanere fuori perchè la decisione di Spalletti dovrebbe premiare Rafinha, che sta costantemente migliorando e in questo momento merita di essere in campo nel derby. A destra se la giocano Candreva e Karamoh; se anche la scelta dovesse cadere sul giovane francese, l’ex della Lazio potrebbe comunque essere in campo prendendo il posto centrale sulla linea alle spalle di Icardi, a quel punto allora non ci sarebbe Rafinha che tornerebbe utile per la mediana. Insomma: al momento tante soluzioni possibili per Spalletti sono legate l’una all’altra, e non è facile capire in che modo l’allenatore toscano manderà in campo la sua Inter.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER: IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 20 Abate, 12 A. Conti, 15 Gustavo Gomez, 22 Musacchio, 17 C. Zapata, 73 Locatelli, 18 Montolivo, 11 Borini, 7 Kalinic, 9 André Silva

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: -

Indisponibili: -

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Joao Cancelo, 25 Miranda, 37 Skriniar, 33 D’Ambrosio; 5 Gagliardini, 11 Vecino; 17 Karamoh, 8 Rafinha, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 21 Santon, 13 Ranocchia, 2 Lisandro Lopez, 29 Dalbert, 77 Brozovic, 20 Borja Valero, 87 Candreva, 23 Eder, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: -

