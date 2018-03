Probabili formazioni/ Napoli Roma: quote, le ultime novità live (Serie A 27^ giornata)

Probabili formazioni Napoli Roma: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre.

03 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Napoli Roma, Serie A 27^ giornata (Foto LaPresse)

Napoli Roma si gioca alle ore 20:45 di sabato 3 marzo: grande anticipo nella 27^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Le due squadre affrontano diversi contesti: i partenopei stanno volando, hanno vinto le ultime dieci partite e sono sempre primi in classifica, con la possibilità di confermare il vantaggio sulla Juventus se non addirittura confermarlo - visto che i bianconeri sono impegnati un paio di ore prima sul campo della Lazio. La Roma invece spera che i campioni d’Italia vincano: con i biancocelesti e l’Inter infatti si stanno giocando terza e quarta posizione che mandano in Champions League, e l’ultima sconfitta - in casa contro il Milan - li ha fatti scivolare al quinto posto. Questa non è sicuramente la partita migliore per risalire la china e tornare a fare punti, ma anche il Napoli sa bene di doversi impegnare al massimo per uscirne con i tre punti: all’andata aveva risolto un gol di Lorenzo Insigne, nato da un episodio fortuito. Vediamo allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Napoli Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Napoli è favorito: lo dice la classifica e lo dice il grande momento di forma della squadra di Maurizio Sarri, lo conferma l’agenzia di scommesse Snai che assegna ai partenopei (segno 1 per la vittoria) una quota di 1,60. Le possibilità della Roma sono ridotte, almeno volendo dare ragione ai bookmaker: è di 5,75 la quota sul segno 2 che identifica il successo esterno a favore dei giallorossi. Naturalmente c’è anche l’eventualità che questa grande partita dello stadio San Paolo possa terminare con un pareggio, un’eventualità che non farebbe contenta nessuna delle due squadre: se andasse in questo modo il vostro guadagno sarebbe pari a 4,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA

LE CONFERME DI SARRI

Il Napoli si dovrebbe presentare in campo con il solito undici, salvo clamorose decisioni dell’ultima ora che dovrebbero comunque essere legate unicamente a una condizione fisica approssimativa di qualche protagonista: Sarri ha cambiato pochissimo e certo non si metterà a farlo adesso, contro la Roma e dopo dieci vittorie consecutive che hanno decisamente avvicinato lo scudetto. Vedremo allora i soliti interpreti dal primo minuto, ed eventualmente il turnover arriverà a gara in corso come accaduto a Cagliari: in porta Pepe Reina, sulle corsie esterne difensive Hysaj e Mario Rui che sta trovando anche il gol e ha dunque reso ancora più importante il suo contributo in sostituzione di Ghoulam (ancora indisponibile). A centrocampo giocano Allan e Hamsik: qualche timida speranza per Zielinski, ma non dovrebbe essere modificato l’assetto classico che prevede anche Jorginho come playmaker (l’italo-brasiliano ha avuto qualche minuto di riposo alla Sardegna Arena). Il tridente offensivo sarà quello con Mertens da prima punta, mentre Callejon e Lorenzo Insigne agiranno ai lati; in panchina si potrebbe rivedere Milik che ha ripreso ad allenarsi e timidamente si affaccia alle ultime partite della stagione, ovviamente però (come già accaduto l’anno scorso) con un ruolo da comprimario.

I DUBBI DI DI FRANCESCO

Nella partita di domenica scorsa contro il Milan, Eusebio Di Francesco ha operato qualche cambio; adesso per la super sfida di Napoli torna a inserire dal primo minuto Dzeko, che prende il posto di Schick al centro dell’attacco. Ci sarà anche Florenzi, che aveva lasciato spazio a Bruno Peres ed era rimasto in panchina per 90 minuti; il terzo cambio dovrebbe riguardare il centrocampo, ma qui si tratta di una scelta forzata perchè Lorenzo Pellegrini non sta bene e dunque sarà sostituito da De Rossi, titolare al fianco di Strootman in una cerniera a protezione della difesa che ormai è stata sdoganata secondo il modulo 4-2-3-1. Il resto della squadra non dovrebbe cambiare: Alisson difenderà la porta con Manolas e Fazio davanti a lui, sulla corsia ci sarà Kolarov mentre Jonathan Silva sarà a disposizione. Restano da definire i due esterni che giocheranno sulla trequarti insieme a Nainggolan, che ha ripreso la posizione dello scorso anno: Cengiz Under largamente favorito anche se ha spezzato la sua serie di gol, dall’altra parte allora si apre il ballottaggio tra Diego Perotti ed El Shaarawy. Favorito l’argentino, le soluzioni a sorpresa sarebbero Defrel o Gerson (che si sono visti per uno spezzone di partita a San Siro), i quali comunque partono decisamente dietro nelle gerarchie del loro allenatore.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 62 Tonelli, 30 Rog, 42 A. Diawara, 20 Zielinski, 27 Machach, 37 Ounas, 99 Milik

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Chiriches, Ghoulam

ROMA (4-2-3-1): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 16 De Rossi, 6 Strootman; 17 Cengiz Under, 4 Nainggolan, 8 Perotti; 9 Dzeko

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 25 Bruno Peres, 5 Juan Jesus, 33 Jonathan Silva, 7 Lo. Pellegrini, 21 Gonalons, 30 Gerson, 92 El Shaarawy, 14 Schick, 23 Defrel

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp

