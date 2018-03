Probabili formazioni Serie A/ Moduli, scelte e dubbi degli allenatori (27^ giornata)

Probabili formazioni serie A: le scelte, i ballottaggi e gli assenti annunciati in vista della 27^ giornata del massimo campionato italiano. Occhio ai big match del turno.

03 marzo 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie A (LaPresse)

Si accende un nuovo turno della Serie A e in programma per questo weekend ci sono dei match davvero decisivi e dal sicuro spettacolo: quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni della 27^ giornata? Prima di vedere quindi i possibili 11 in campo, partita per partita, andiamo a conoscere meglio che cosa ci riserva il calendario ufficiale di questo turno della Serie A. Programma alla mano vediamo che sono tre gli anticipi previsti per sabato 3 marzo: alle ore 15.00 avrà inizio Spal-Bologna, mentre alle 18.00 si accenderà Lazio-Juventus, con il big match Napoli-Roma fissato per le ore 20.45. Domenica 4 marzo invece ci attendono ben 7 incontri: il turno verrà inaugurato dal lunch match delle ore 12.30 tra Genoa e Cagliari. Ben 5 invece le partite il cui fischio d’inizio è stata previsto per le ore 15.00 e quindi Atalanta-Sampdoria, Benevento-Verona, Chievo-Sassuolo, Torino-Crotone e Udinese Fiorentina. La 27^ giornata della Serie A sarà poi chiusa dal Derby della Madonnina tra Milan e Inter in programma alle ore 20.45. Andiamo quindi ora conoscere nel dettaglio le probabili formazioni della Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL BOLOGNA

Felipe torna a disposizione per gli spallini, che quindi lo vedranno titolare assieme in difesa con Cionek e Lazzari nel reparto a tre della difesa. Tanti invece i dubbi di Donadoni, che potrebbe ora tornare al 4-3-3: in difesa verrano confermati De Maio e Gonzalez coppia centrale, con Mbaye e Masina ai lati.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS

Per la sfida all’Olimpico Allegri dovrà fare a meno di Higuain, ma il tecnico bianconero ritrova l’altro bomber argentino Paulo Dybala, presente nel tridente con Mandzukic e Douglas Costa. Pochi i dubbi di Inzaghi pur dopo il gravoso impegno di Coppa Italia: in avanti confermati Immobile con Luis Alberto e Milikovic Savic a supporto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA

Tutti titolari al San Paolo: sia Sarri che Di Francesco non possono che confermare gli 11 più in forma presenti nella proprie rose. Se però le scelte del campano non ci sorprendono qualche movimento in più è atteso tra giallorossi, dove rivedremo De Rossi e Strootman al centro e Pellegrini in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA CAGLIARI

Taarabt sta meglio ma non verrà recuperato da Ballardini per il match con i sardi: nel 3-5-2 del Genoa vedremo quindi Galabinov e Pandev prime punte, con eventuale chance per Lapadula. Sarà invece 3-4-1-2 per il Cagliari, che punta su Han e Pavoletti per risollevarsi dalla crisi di risultati.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SAMPDORIA

Qualche dubbio di peso dell’attacco della Dea: Petagna potrebbe dare forfait e Gasperini dovrebbe quindi puntare su Gomez e Cornelius doppia punta di fronte a Ilicic. Qualche problemino pure nella probabili formazione della Samp: Bereszynski e Ramirez dovrebbero infatti rimanere in panchina per la 27^ giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO VERONA

E’ emergenza per De Zerbi: a centrocampo il tecnico degli stregoni hanno perso Viola e Sandro. Nel terzetto giallorosso vedremo Cataldi con Guilherme e uno tra Del Pinto e e Memushaj. Per quanto riguarda il centro e Verona, sarà un solito reparto a 4 per Pecchia con Buchel e Calvano al centro e il suo Verde-Matos ai lati,

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO SASSUOLO

Per la sfida casalinga Maran farà conto ancora sul 4-3-1-2 che vedrà in avanti Meggiorini e Inglese con Birsa di nuovo arruolabile sulla trequarti. Risponderà il Sassuolo podto sul 4-3-3: saranno Ragusa, Babacar e Politano a condurre l’attacco neroverde.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CROTONE

E’ emergenza in casa granata: con Burdisso fermato dal giudice sportivo e Lyanco in infermeria la coperta si fa corta per Mazzarri. La difesa vedrà quindi De Silvestri e Ansaldi all’esterno con N’Kuolou e Moretti al centro. Problemi di formazione anche per Zenga, che potrebbe dove lanciare il terzo portiere dopo i KO di Cordaz e Festa.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE FIORENTINA

Senza Danilo, Oddo ritrova Angella nella difesa dell’Udinese: nel reparto a tre vedremo anche Nuytinck e Samir davanti a Bizzarri. La Fiorentina invece in difesa non si sposterà dal solito reparto a 4 con Milekovic, Pezzella, Astori e Biraghi, di nuovo a disposizione.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

Per il Derby della Madonnina Gattuso come Spalletti punteranno sui propri titolari e scommetteranno sul duello tra bomber Cutrone-Icardi. Per i rossoneri rimane improbabile l’utilizzo di Kalinic dal primo minuto, mentre il tecnico nerazzurro non vede l’ora di riavere con se il suo argentino.

