Probabili formazioni Serie B/ Moduli, scelte e dubbi degli allenatori per le partite (29^ giornata)

Probabili formazioni Serie B: le scelte degli allenatori per gli 11 da mettere in campo nella 29^ giornata della cadetteria. Ben 7 gli squalificati per questo turno.

03 marzo 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie B (LaPresse)

Dopo un difficoltoso turno infrasettimanale della Serie B, il campionato cadetto torna ora protagonista e lo farà oggi con la sua 29^ giornata. Prima però di conoscer più da vicino le scelte degli allenatori per le probabili formazioni che vedremo in campo, facciamo il punto sul calendario di questo appassionante turno. Come al solito sono tanti match programmati per la giornata di sabato e alle ore 15.00 avranno inizio Ascoli-Salernitana, Brescia-Entella,Cittadella-Pescara, Frosinone-Novara, Parma-Palermo, Pro Vercelli-Perugia, Spezia-Cesena e Ternana-Cremonese. Saranno quindi solo 3 i posticipi questa volta, di cui due previsti domenica: alle 15.00 si accenderà Avellino-Bari mentre alle 17.30 avrà inizio Carpi-Venezia. Lunedi invece è previsto alle ore 20.30 il monday night Foggia-Empoli, ovviamente allo Zaccheria. Andiamo quindi a conoscere le decisioni degli allenatori per le probabili formazioni della 29^ giornata della Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI SALERNITANA

Per il match casalingo Cosmi dovrebbe puntare ancora sul 3-5-2 che vedrebbe in attacco la doppia punta Clemenza-Monachello anche se Lores comincia a insidiare il numero 27 visto il doppio impegno. Colantuono invece si affiderà al 4-3-3 che nel tridente vedrà Di Roberto, Palombi e Sprocati.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA ENTELLA

Tra le mura del Rigamonti vedremo nel 4-2-3-1 il duo Tonali-Ndolj a coprire il centro del campo, mentre dovrebbe toccar a Bisoli a occupare la trequarti alle spalle di Torregrossa prima punta. L’Entella proverà a rialzarsi dal momento di crisi anche grazie alle due punte Llullaku e La Mantia.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PESCARA

Nel 4-3-1-2 dei granata Venturato dovrebbe scommettere ancora su Arrighini e Strizzolo in attacco supportati da Schenetti alle loro spalle. Risponderà Zeman con il solito 4-3-3 che in difesa di fronte a Fiorillo vedrà la coppia centrale Fiammozzi-Campagnaro, con il duo Mazzotta e Balzano a coprire le fasce.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE NOVARA

Longo non farà a meno del solito Dionisio in attacco: con lui non mancherà Citro nel solito 3-5-2. Sarà invece ancora 3-4-3 per Di Carlo che ha centrocampo affiderà le maglie da titolari al duo Ronaldo-Casarini, mentre toccherà a Calderoni e Dickmann occupare le corsie più esterne.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA PALERMO

Al Tardini dovremmo di nuovo vedere titolari in attacco Insigne, Calaiò e Da Cruz posti ne solito tridente: risponderanno i siciliani che invece in difesa nell’ampio reparto a 4 si affideranno a Bellusci, Rajkovic, Szymiski e Dawidowcz.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI PERUGIA

Sarà ancora 3-5-2 per Grassadonia, ma in attacco al Piola dovremmo vedere in azione dal primo minuto le due punte Morra e Reginaldo. A rispondere alle incursioni avversarie, Breda punterà su una difesa a 3 con Volta Dellafiore e Del Prete, con avanti un ampio centrocampo a 5.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA CESENA

Gallo non rinuncerà al suo 4–3-3 e dovrebbe anche confermare il tridente d’attacco firmato da Mastinu, Marilungo e Forte. Attenzione però al Cesena che dovrebbe consegnare le maglie da titolari in attacco ancora a Jallow e Moncini.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA CREMONESE

Gli umbri puntano ancora una volta su Carretta, Defenti e Piovaccari per trascinare la squadra fuori dalla crisi. Per la Cremonese Tesser ha approntato un modulo difensivo a 4 con Renzetti, Canini, Claiton e Almici.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO BARI

Dovrebbe ancora essere il 4-1-4-1 il modulo di riferimento degli irpini: toccherà a Ardemagni guidare l’attacco biancoverde. Il Bari risponderà con una difesa accorta a 4 che vedrà al centro Daikitè e Marrone: toccherà a Sabelli e D’Elia penare alle corsie più esterne.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI VENEZIA

Sarà ancora 4-4-2 per i falconi che quindi faranno conto su Mbakogu e Melchiorri in attacco; sarà invece ancora il duo Litteri-Zigoni a guidare l’attacco del Venezia, sempre sulle due punte.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA EMPOLI

Per tentare il colpaccio conto la capolista saranno Nicastro e Duhamel a guidare l’attacco a due punte dei satanelli. Risponderà quindi la difesa a 4 dell’Empoli che vedrà titolari Veseli e Luperto al centro, mentre toccherà al duo Di Lorenzo-Pasqual a occupare le corsie più esterne del reparto.

