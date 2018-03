Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite: occhio al big match Napoli-Roma (27^ giornata)

Pronostici Serie A: quote e scommesse sulle partite della 27^ giornata del massimo campionato italiano. Tante le sfide apete: attenzione al big match Napoli-Roma al San Paolo.

03 marzo 2018 Michela Colombo

Si accenderà questo weekend la 27^ giornata della Serie A con tanti match entusiasmanti in programma: andiamo quindi a scoprire quali sono prima di analizzare i pronostici stilati dalla nostra redazione. Sono infatti ben tre gli anticipi previsti per sabato 3 marzo: alle ore 15.00 avrà inizio Spal-Bologna, mentre alle 18.00 si accenderà Lazio-Juventus, con il big match Napoli-Roma già in programma per le ore 20.45. Saranno quindi appena 7 gli incontri attesi per domenica 4 marzo: il turno verrà inaugurato dal lunch match delle ore 12.30 tra Genoa e Cagliari. Ben 5 invece le partite il cui fischio d’inizio è stata previsto per le ore 15.00 e quindi Atalanta-Sampdoria, Benevento-Verona, Chievo-Sassuolo, Torino-Crotone e Udinese Fiorentina. La 27^ giornata della Serie A sarà poi chiusa dal Derby della Madonnina tra Milan e Inter in programma alle ore 20.45. Andiamo quindi a vedere, partita per partita, pronostico, quote e scommesse stilate alla vigilia di questo turno del massimo campionato italiano.

PRONOSTICO SPAL BOLOGNA

Nonostante il fattore campo avverso i felsinei rimangono favoriti al Paolo Mazza non fosse altro che per il diverso piazzamento in classifica delle due squadre. Non va poi sottovalutato che la squadra di Donadoni è di ritorno da due pesanti successi di fila che hanno spazzato via le ombre della crisi.

PRONOSTICO LAZIO JUVENTUS

Partita aperta all’Olimpico, dove la quadra di Inzaghi, nonostante le fatiche della coppa potrebbe davvero dare del filo da torcere alla Juventus. Va però ricordato che la Vecchia signora ha nelle gambe la stessa fatica della contendente, ma forse ha qualche asso nella manica in più.

PRONOSTICO NAPOLI ROMA

Nel big match del San Paolo il Napoli di Sarri non dovrebbe fallire specie di fronte a una Roma abbastanza insicura che si è vista nelle ultime uscite. Il 5-0 rifilato al Cagliari nel turno del campionato precedente poi ha dato segnali incoraggianti a tutto lo spogliatoio campano.

PRONOSTICO GENOA CAGLIARI

Il Marassi si sa, rimane un campo molto ostico, anche per una squadra come il Cagliari che ha voglia di mettersi alle spalle il pesante KO contro il Napoli rimediato nella giornata precedente.

PRONOSTICO ATALANTA SAMPDORIA

Pronostico aperto a Bergamo, dove in campo scenderanno due delle squadre più ostiche del campionato della Serie A. La Dea, pur dopo le fatiche della Coppa Italia rimane un avversario temibile, anche per i blucerchiati di Giampaolo, che pure arrivano alla 27^ giornata dopo il buon successo con l’Udinese per 2-1.

PRONOSTICO BENEVENTO VERONA

Il clima di casa fa sempre molto bene agli stregoni che quindi potrebbero anche mettere seriamente in difficoltà il Verona. Va però ricordato che i gialloblu sono di ritorno dal successo con il Torino a cui vorrebbero dare continuità contro il fanalino di coda della classifica.

PRONOSTICO CHIEVO SASSUOLO

Sfida salvezza al Bentegodi: difficile dire chi tra i due contendenti arriva meglio attrezzato a questo 27^ turno della Serie A, dato che entrambi i club hanno rimediati fin troppi risultati negativi nelle ultime giornate.

PRONOSTICO TORINO CROTONE

Mazzari spera in una grande reazione dei suoi e il match con il Crotone potrebbe essere la grande occasione dei granata per risollevarsi nel morale come soprattuto nei risultati.

PRONOSTICO UDINESE FIORENTINA

La formazione di Oddo ha fretta di rimediare agli ultimi 3 KO raccolti in campionato, ma la Fiorentina potrebbe ben mettere i bastoni tra le ruote. Non va infatti dimenticato che Pioli è di ritorno dalla vittoria con il Chievo e potrebbe anche trovare il successo corsaro al Friuli.

PRONOSTICO MILAN INTER

I rossoneri vantano uno stato di forma migliore nel confronto, ma il derby è sempre il derby, e spesso, risultato di andata, andamento e forma contano ben poco nei 90 minuti del match. Staremo a vedere: questo match potrebbe infatti essee la condanna di Spalletti e la gloria di Gattuso come pure l’esatto contrario.

