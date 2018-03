Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite (29^ giornata)

Pronostici Serie B: le quote e le scommesse delle partite della 29^ giornata del campionato cadetto. Tanti i big match attesi: occhio a Frosinone-Novara.

03 marzo 2018 Michela Colombo

Pronostici Serie B (LaPresse)

Dopo un difficile turno infrasettimanale, condizionato pesantemente dal forte maltempo che ha colpito varie parte d’Italia, il campionato della Serie B torna in campo. Prima però di vedere che cosa ci dicono i pronostici stilati dalla nostra redazione vediamo che cosa ci offre il calendario di questa 29^ giornata della cadetteria. Come al solito è lungo l’elenco dei match attesi per questo sabato 3 marzo alle ore 15.00: a quell’ora avranno inizio Ascoli-Salernitana, Brescia-Entella, Cittadella-Pescara, Frosinone-Novara, Parma-Palermo, Pro Vercelli-Perugia, Spezia-Cesena e Ternana-Cremonese. Saranno quindi solo 3 i posticipi, di cui due previsti domenica: alle 15.00 si accenderà Avellino-Bari mentre alle 17.30 avrà inizio Carpi-Venezia. Lunedi invece è previsto alle ore 20.30 il monday night Foggia-Empoli. Andiamo quindi vedere che cosa ci dicono i pronostici, le quote e le scommesse fissate alla vigilia di questa appassionante 29^ giornata della Serie B.

PRONOSTICO ASCOLI SALERNITANA

Sfida ai gradini più bassi quella attesa all’Arechi. Ci attendiamo comunque un grande risposta da parte della squadra granata che, benchè non abbia registrato grandi successi negli ultimi turni, vanta comunque un piazzamento in classifica migliore.

PRONOSTICO BRESCIA ENTELLA

Complice anche il fattore campo, la Leonessa oggi dovrebbe incassare un’altra meritata vittoria. Non va infatti dimenticato che il Brescia è di ritorno da due successi di peso negli ultimi match, mentre i liguri sono ormai entrati in piena zona rossa nella classifica della cadetteria.

PRONOSTICO CITTADELLA PESCARA

Sfida interessante quella del Tombolato a cui però la squadra granata approda da favorita. I delfini rimangono un avversario ostico da digerire ma il Cittadella vanta un ottimo stato di forma recente.

PRONOSTICO FROSINONE NOVARA

Dopo l’ennesimo KO rimediato pure nel turno infrasettimanale, sono davvero poche le speranze di vittoria del Novara, specie contro il Frosinone. I canarini, seconda forza del campionato hanno poi fretta di recuperare qualche risultato negativo rimediato negli ultimi turni.

PRONOSTICO PARMA PALERMO

Match combattuto quello atteso al Tardini: sia Parma che Palermo vantano ottimi andamenti recenti e ambiscono entrambi ai gradini più alti della classifica. Considerando però i vari rendimenti possiamo azzardare un successo in trasferta rosanero, visto che i siciliani lontani al Barbera hanno raccolto molti più punti che nei match casalinghi.

PRONOSTICO PRO VERCELLI PERUGIA

Benchè gli umbri siano lontani dal Curi, non dovrebbero aver problemi a superare la Pro Vercelli, sempre ferma al terzultimo gradino della classifica della Serie B.

PRONOSTICO SPEZIA CESENA

Tra le mura di casa del Picco lo Spezia è il favorito d’obbligo contro i romagnoli sempre in piena zona rossa. Il successo raccolto poi contro la Salernitana nel turno precedente può solo che dare forza al pronostico.

PRONOSTICO TERNANA CREMONESE

Pur lontano dallo Zini la Cremonese pare ben indirizzata alla vittoria in questa 9^ giornata di campionato. Poche le speranze degli umbri, fanalino di coda della cadetteria.

PRONOSTICO AVELLINO BARI

I galletti, di ritorno da tre successi di fila approdano al Partenio da favoriti: gli irpini però saranno un avversario ostico per gli uomini di Grosso.

PRONOSTICO CARPI VENEZIA

I falconi tornano tra le mura del Cabassi dove hanno sempre fatto vedere buon cose, ma sono i lagunari sono i primi indiziati al successo pur in trasferta. Gli ultimi risultati rimediati dalla squadra di Inzaghi pure in situazione critiche danno fiducia ai fan del Venezia.

PRONOSTICO FOGGIA EMPOLI

In casa i satanelli potrebbero anche tentare il colpaccio, ma di certo il match non si annuncia facile. Gli azzurri infatti faranno di tutto per difendere la prima posizione in classifica.

