Pronostico Napoli-Roma/ Il punto di Giancarlo De Sisti (esclusiva)

Pronostico Napoli Roma: intervista esclusiva a Giancarlo De Sisti sul big match del San Paolo. servirà una grande riposta dei giallorossi, dopo qualche risultato deludente.

Pronostico Napoli Roma (Lapresse)

Napoli-Roma sarà uno dei big match in programma nella 27^ giornata della serie A: fischio d’inizio atteso per leore 20.45 al San Paolo. A fare gli onori di casa la squadra campana che continua inseguire il sogno scudetto, avvantaggiata dal momentaneo vantaggio di +4 dalla Juventus (che dovrà recuperare un match). A mettere i bastoni tra le ruote questa sera a Sarri ecco la Roma di Di Francesco, che però arriva al San Paolo con parecchie incertezze e insicurezze. Il 2-0 incassato con il Milan nel turno precedente non ha fatto bene all’umore già poco sereno di Trigoria, ma questa potrebbe essere la grande occasione di riscatto dei giallorossi. Per presentare Napoli-Roma abbiamo sentito Giancarlo De Sisti ex giocatore della formazione giallorossa: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una bella partita, una partita aperta tra due squadre che hanno sempre avuto una grande rivalità tra di loro. Del resto Napoli-Roma è “Il Derby del sud”. La Roma dovrà riprendersi dopo la sconfitta col Milan, il Napoli in questo momento sta attraversando un grande momento di forma.

Si aspettava un Napoli così devastante a Cagliari? Il Napoli è così, quando gioca ti prende ai fianchi, insiste nel suo tipo di calcio, è capace veramente di metterti in difficoltà. Come è successo a Cagliari dove poi è dilagato, complice anche la qualità tecnica minore della formazione di Lopez.

Formazione tipo per una partita così importante? Direi di sì, penso proprio che per una partita così importante Sarri e Di Francesco mandino in campo la formazione migliore che avranno a disposizione.

Quali problemi potrebbe incontrare la squadra di Sarri con la Roma? Il Napoli dovrà disputare un'ottima partita perchè la Roma è sempre squadra di notevole tasso tecnico. Dovrà essere il Napoli delle migliori occasioni, con un livello di gioco notevole.

Rivedremo un grande Insigne? Insigne è uno dei nostri calciatori giovani migliori. Ha fatto bene col Cagliari, non è semplice sempre durante il corso di una stagione avere sempre continuità. Sta disputando però una buona annata calcistica.

Come pensa che interpreterà quest'incontro la compagine giallorossa? L'ideale sarebbe che la Roma aggredisse alto il Napoli come aveva fatto in Champions col Chelsea. Puntasse molto sulla sua difesa, sulla capacità del suo reparto arretrato di fare filtro.

Quali giocatori potrebbero essere importanti? De Rossi, soprattutto se fosse in buona condizione fisica, e Nainggolan, ma il Nainggolan delle sue migliore partite.

La Roma potrebbe sfruttare la velocita di El Shaarawy al San Paolo? Un El Shaarawy come quello che mise in difficoltà il Chelsea. Saranno però importanti anche Under, lo stesso Perotti abile nell'uno contro uno. La Roma in ogni caso non dovrà chiudersi ad aspettare il Napoli.

Troppe le critiche a Di Francesco dopo la sconfitta col Milan? Diciamo che ha interpretato non benissimo la partita, con una Roma che si è vista solo in qualche parte dell'incontro. C'è da dire che la squadra giallorossa può aver pagato anche i tanti impegni, le fatiche di Champions.

Di Francesco che però ha lavorato bene finora. Ha fatto bene con la qualificazione al secondo turno di Champions. La Roma potrebbe ancora qualificarsi per i quarti poi, eliminando lo Shakhtar. In campionato dovrà ottenere la qualificazione per la Champions. Un allenatore rischia sempre l'esonero. Bisognerà aspettare però a fine stagione per fare un bilancio definitivo.

Il suo pronostico su quest'incontro. Un pareggio sarebbe un buon risultato per la Roma, fermare il Napoli al San Paolo non sarebbe male. La Roma avrà anche voglia di riscattarsi dopo la sconfitta dell'andata all'Olimpico.

Chi vorrebbe che vincesse lo scudetto? La squadra che giocherà meglio, che se lo meriterà. Magari se fosse il Napoli sarei più contento anche per cambiare un po' dopo sei anni di scudetti consecutivi della Juventus.

(Franco Vittadini)

