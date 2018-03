Raiola nuovo agente di Insigne?/ “Mi piacerebbe rappresentarlo, ma per ora è di un altro”

Lorenzo Insigne, attaccante Napoli - LaPresse

Lorenzo Insigne continua ad essere nel mirino di Mino Raiola. Già la scorsa estate il noto procuratore ha tentato di portare nella propria scuderia il gioiello di casa Napoli, per poi successivamente venderlo al Barcellona. Nulla da fare però, l’agente italo-olandese non riuscì nel suo intento, ma non si è dato per vinto. Nelle ultime ore, infatti, Raiola è stato protagonista di un’intervista ai microfoni di Rai Sport, in cui ha rilasciato delle dichiarazioni alquanto sorprendenti. Commentando la debacle della nazionale italiana, eliminata dalla Svezia nelle qualificazioni ai mondiali, l’agente ha ammesso: «Assurdo non qualificarsi con certi giocatori. Voglio parlare dei miei: Donnarumma, Verratti, Balotelli, Bonaventura e Insigne… Anche mia mamma sarebbe riuscita a qualificare la squadra al mondiale con questi calciatori, bastava dire ‘giocate voi’. Chi ha messo Ventura lì dovrebbe vergognarsi». Il procuratore parla quindi di Insigne come se fosse un suo assistito: ci siamo persi qualcosa?

“MI PIACEREBBE RAPPRESENTARLO MA…”

A questo punto, forse accortosi delle proprie parole, lo stesso Raiola fa dietrofront, e nella successiva dichiarazione ammette: «Insigne sta ancora con un procuratore con il quale deve risolvere delle questioni e per il momento non posso rappresentarlo anche se mi farebbe molto piacere». Attualmente Insigne fa parte della scuderia di Antonio Ottaiano, che la scorsa estate si è tenuto stretto lo “scugnizzo” campano. Vedremo se Raiola riuscirà ancora una volta ad annoverare fra le proprie fila un grandissimo giocatore, dopo i vari Donnarumma, Verratti, Balotelli, Bonaventura, Pogba, Ibrahimovic e via discorrendo. La cosa certa è che lo stesso procuratore sembrerebbe già parlare come se Lorenzo fosse un suo assistito: «È un giocatore unico – ammette - e ha delle giocate spettacolari se messo nelle giuste condizioni tattiche. Il Napoli ci ha abituato a non vendere i suoi pezzi pregiati, per il suo futuro vedremo».

