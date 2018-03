Ravenna Fortitudo/ Streaming video e diretta tv: formazioni, orario, risultato (Basket, Coppa Italia Serie A2)

Oggi si gioca Tortona-Biella, semifinale di Coppa Italia di Basket Serie A2. Segui la diretta della sfida tra le due formazioni della Divisione East. Ecco come vederla in streaming

03 marzo 2018 Fabio Belli

Fortitudo, sfida contro Ravenna (foto LaPresse)

Ravenna-Fortitudo Bologna, sabato 3 marzo 2018 alle ore 20.45 sarà una delle due semifinali della final eight della Coppa Italia di Serie A2 di basket. Si troveranno di fronte due formazioni entrambe inserite nella Divisione East della Serie A2 di Pallacanestro. La Fortitudo Bologna partiva in questa Final Eight di Coppa Italia tra le favorite, Ravenna ha saputo invece guadagnarsi la semifinale da outsider, battendo 75-67 Casale Monferrato, ovvero la prima in classifica del girone West. Una grande impresa per i ravennati che avevano perso quattro delle ultime cinque sfide disputate in campionato, e che si sono guadagnati il derby dell’Emilia Romagna contro una Fortitudo Bologna che occupa invece il secondo posto in campionato nella classifica della Divisione East, e che si è presentata alla Final Eight di Coppa Italia reduce da cinque vittorie consecutive in campionato. Semifinale guadagnata dai fortitudini con una vittoria nell’ultimo quarto di finale per 81-71 contro Trapani.

STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE RAVENNA FORTITUDO BOLOGNA

Ravenna-Fortitudo Bologna si potrà seguire in diretta tv esclusiva in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia (visibile anche sul canale numero 225 del bouquet satellitare di Sky), con diretta streaming via internet disponibile anche sul sito sportitalia.com.

LE PROBABILI FORMAZIONI

I quintetti base delle due formazioni: Ravenna dovrebbe iniziare il match schierando in campo Giovanni Tomassini, Niccolò Martinoni, Jamarr Sanders, Aleksandar Marcius e Simone Bellan, con Blizzard, Severini, Cattapan, Ielmini, Banchero, Valentini e Denegri pronti a subentrare. La Fortitudo Bologna dovrebbe partire con Daniele Cinciarini, Robert Fultz, Nazzareno Italiano, Matteo Chillo e Luca Gandini nel quintetto base, con Montanari, Rosselli, Bryan, Almici, McCamey, Pini e Boniciolli a disposizione.

I PRECEDENTI

Dal 2015 ad oggi Ravenna e Fortitudo Bologna si sono trovate di fronte per cinque volte nel campionato di Serie A2. L’ultimo precedente, datato 26 dicembre 2017, è stato in casa dei felsinei, con vittoria 76-70 di Ravenna, mentre i bolognesi erano passati il 22 gennaio 2017 a Ravenna con il punteggio di 73-63. Il bilancio vede tre vittorie per la Fortitudo Bologna e due per Ravenna negli ultimi tre anni, in una sfida sempre particolarmente equilibrata.

