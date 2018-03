Reggiana Mestre/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Reggiana-Mestre: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

03 marzo 2018 Fabio Belli

Diretta Reggiana-Mestre, LaPresse

Reggiana Mestre, partita che sarà diretta dal signor Cosso di Reggio Calabria, sabato 3 marzo alle ore 18.30, sarà un incontro in programma nella ventottesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018, nel girone B. Continua il momento d'oro della Reggiana, che espugnando il campo del Vicenza nell'anticipo di venerdì scorso ha ottenuto la quarta vittoria nelle ultime cinque partite di campionato (striscia positiva completata da un pareggio in casa della Sambenedettese), risultati che hanno garantito alla formazione granata di proiettarsi al secondo posto, a braccetto con il Bassano, nel girone B di Serie C. Certo, il Padova capolista è distante ben dieci punti e al momento la prospettiva di un salto diretto in cadetteria appare piuttosto improbabile, ma gli emiliani sembrano aver trovato il passo giusto almeno per guadagnarsi un piazzamento finale che consenta loro di giocarsi da protagonisti i play off a fine stagione.

Un altro test importante sarà questa sfida casalinga contro un Mestre in salute, che dopo aver pareggiato in casa della Triestina ha ottenuto due vittorie consecutive, due a zero sul campo della Sambenedettese e tre a due in una combattuta sfida contro la Feralpisalò, che proprio a causa di questo ko ha perso il secondo posto in classifica a vantaggio della Reggiana. Mestre che ora occupa in coabitazione con la Triestina il settimo posto in classifica e che continua a marciare in un campionato assolutamente notevole, considerando lo status di matricola della formazione veneta, che sembra poter concretamente puntare ad un posto nei play off, con lo stesso secondo posto lontano solo cinque lunghezze.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il match non sarà trasmesso in diretta tv sui canali free o pay, ma esclusivamente in diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito elevensports.it, oppure per gli utenti che acquisteranno sul portale il match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA MESTRE

Queste le probabili formazioni che si fronteggeranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Padroni di casa della Reggiana schierati con Facchin a difesa della porta, Ghiringhelli impiegato in posizione di terzino destro e Panizzi impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre Spanò e Crocchianti saranno i difensori centrali. A centrocampo spazio allo spagnolo Riverola, a Bovo e a Carlini, mentre in attacco ci sarà spazio per Cattaneo, Altinier e Cesarini, schierati dal primo minuto nel tridente offensivo. La risposta del Mestre sarà affidata a Gagno in porta e a una difesa a tre composta da Gritti, Perna e Politti. A centrocampo Fabbri sarà l'esterno di fascia destra e Lavagnoli sarà invece il laterale mancino, con Rubbo e Boscolo centrali sulla mediana. Il brasiliano Beto sarà il trequartista alle spalle del tandem offensivo formato da Casarotto e Spagnoli.

Il confronto tattico del match vedrà opposti il 4-3-3 della Reggiana e il 4-3-1-2 del Mestre. L'unico confronto recente tra le due squadre è quello del match d'andata di questo campionato, in cui i mestrini hanno avuto la meglio di misura, una vittoria per uno a zero firmata da una rete messa a segno da Rubbo alla mezz'ora del primo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse offrono con William Hill a 1.95 la quota per la vittoria in casa della Reggiana, mentre il colpaccio esterno del Mestre viene proposto a una quota di 4.33 da Bet365. Bwin fissa invece a 3.20 la quota relativa all'eventuale pareggio. Per Unibet, le quote di over 2.5 e under 2.5 vengono proposte rispettivamente a 2.43 e 1.50.

