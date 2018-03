Rende-Bisceglie/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Rende-Bisceglie: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma sabato 3 febbraio 2018.

03 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Rende-Bisceglie, LaPresse

Rende-Bisceglie, diretta dal signor Luciani di Roma 1, sabato 3 marzo 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della ventottesima giornata del campionato di Serie C, nel girone C. Sempre più Rende in questo campionato di Serie C, con la matricola terribile del girone C che ha scritto domenica scorsa un'altra pagina esaltante per i propri tifosi, andando a vincere il match contro il Catanzaro, un derby sempre molto sentito in calabria, anche se la formazione cosentina ovviamente sente maggiormente le sfide contro la squadra del capoluogo. Ad ogni modo, il colpaccio del Ceravolo è stata la seconda vittoria consecutiva in campionato per il Rende dopo quella contro il Fondi, ed ora il quarto posto è davvero a un passo, anche se il Siracusa la settimana scorsa ha respinto l'assalto, vincendo il delicato scontro con il Monopoli.

Il Rende vede anche il terzo posto del Trapani lontano solo cinque lunghezze, e continuando ad esprimersi con questa continuità, nessun traguardo sembra precluso per i calabresi. Sarà importante confermarsi contro un'altra matricola in quota play off, seppur distante solamente otto lunghezze dal Rende. Ovvero, quel Bisceglie che si è recentemente ripreso da un periodo di appannamento, ottenendo due vittorie consecutive contro la Juve Stabia in trasferta e contro l'Akragas in casa che hanno riportato i pugliesi non solo sul confine della zona play off, ma anche a dieci punti di distanza dalla zona play out, obiettivo da considerare primario per i nerazzurri rispetto a quelle che erano le aspettative di inizio stagione.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Rende Bisceglie non sarà trasmesso in diretta tv sui canali free o pay, ma solo in diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito elevensports.it, oppure per gli utenti che acquisteranno sul portale il match come evento singolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI RENDE BISCEGLIE

Le probabili formazioni del match: difesa a tre per i padroni di casa del Rende con Pambianchi, Cuomo e Porcaro schierati titolari davanti all'estremo difensore De Brasi. Gigliotti sulla corsia di destra e il francese Blaze sulla corsia di sinistra saranno i due esterni laterali, mentre nella zona centrale di centrocampo si muoveranno il marocchino Laaribi, Rossini e Franco. In attacco, l'argentino Actis Goretta sarà affiancato dal brasiliano Michel Ferreira. Risponderà il Bisceglie con Crispino in porta alle spalle di una difesa a tre composta dal francese Giron, da Petta e da Delvino. A centrocampo, il montenegrino Toskic sarà affiancato da Montinaro e da Risolo, mentre D'Ursi giocherà come esterno laterale di destra e il croato Jurkic sarà invece l'esterno di fascia mancino. In attacco, il francese Ayina sarà affiancato dal brasiliano Dentello Azzi.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli speculari per le due formazioni in campo, con Rende e Bisceglie che faranno cadere entrambe la loro scelta tattica sul 4-3-3. L'unico precedente recente tra i professionisti tra il club calabrese e quello pugliese è quello relativo al match d'andata di questo campionato, zero a zero il risultato finale lo scorso 14 ottobre in casa dei pugliesi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 2.00 da Unibet, l'eventuale pareggio proposto ad una quota di 3.10 da Bwin, mentre la vittoria in trasferta viene offerta ad una quota di 4.20 da William Hill. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Unibet propone rispettivamente a 2.70 e 1.44 le quote per l'over 2.5 e l'under 2.5.

