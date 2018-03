Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi (27^ giornata)

Risultati Serie A, 27^ giornata: classifica aggiornata, diretta gol live score dei tre anticipi di sabato 3 marzo. Oggi sono in programma Spal-Bologna, Lazio-Juventus e Napoli-Roma

03 marzo 2018 Claudio Franceschini

Il campionato di Serie A 2017-2018 prosegue nel fine settimana: è la 27^ giornata - ottava di ritorno - e il calendario ancora una volta viene condizionato dagli impegni nelle coppe europee. Alle ore 15:00 di sabato 3 marzo si parte quindi con Spal-Bologna; alle ore 18:00 il programma prosegue con Lazio-Juventus mentre alle ore 20:45 si chiude con Napoli-Roma. Considerato che domenica sera si gioca il derby della Madonnina, questa giornata è davvero importantissima e ricca di grandi sfide: forse è un’esagerazione, ma una fetta importante di scudetto si gioca davvero in questo sabato perchè la Juventus, che deve recuperare una partita, rischia tantissimo all’Olimpico e rischia di staccarsi dal Napoli.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A (27^ GIORNATA)

LA CORSA SCUDETTO

Riassumiamo la situazione: domenica scorsa la Juventus non ha giocato contro l’Atalanta per l’impraticabilità dell’Allianz Stadium, e allora il Napoli schiantando il Cagliari nel Monday Night è volato a +4. Oggi i partenopei ospitano una Roma in flessione, reduce dalla sconfitta interna contro il Milan; poco prima i bianconeri saranno proprio all’Olimpico per affrontare quella Lazio contro cui in stagione hanno già perso due volte. La situazione che si potrebbe delineare, e non è nemmeno troppo utopico immaginarla, potrebbe vedere un Napoli con 7 punti di vantaggio: certo la Juventus avrebbe sempre una partita da recuperare, ma intanto la capolista avrebbe raccolto quel margine utile a rimanere davanti anche se dovesse perdere la sfida diretta. Certo: mancherebbero ancora sei partite prima di arrivare alla resa dei conti, ma per come il Napoli sta viaggiando è lecito pensare che possa arrivare all’Allianz Stadium con un minimo di 4 punti di vantaggio: a quel punto lo scudetto sarebbe assolutamente nelle mani della squadra di Maurizio Sarri. Per questo diciamo che questa giornata potrebbe essere determinante: recupero o meno, una Juventus a -7 e ad una settimana dal dentro o fuori di Champions League sarebbe psicologicamente in difficoltà.

LA SFIDA DEL DALL’ARA

Al Mazza invece la Spal testa la sua crescita per la salvezza: l’ultima giornata è stata del tutto favorevole agli estensi, che vincendo a Crotone hanno ridotto ad un solo punto la distanza dal Crotone (avendo anche la doppia sfida diretta a favore). Adesso la squadra di Leonardo Semplici si deve confermare: oggi c’è un’ottima occasione da sfruttare, perchè il Bologna è reduce dalla brillante vittoria contro il Genoa con la quale ha confermato i suoi 16 punti di vantaggio rispetto alla terzultima posizione. Un Bologna tranquillo in classifica, e sappiamo dalle ultime stagioni che non sempre la squadra di Roberto Donadoni ha mantenuto un alto profilo senza obiettivi concreti da aggredire; la speranza della Spal è quella di coinvolgere nella corsa per non retrocedere altre squadre, prima tra tutte quel Sassuolo che ha subito una brutta involuzione negli ultimi tempi e che adesso è lontano solo cinque lunghezze. La missione di rimanere in Serie A non è conclusa: gli estensi potrebbero avere ancora molto da dire, e per questo battere il Bologna sarebbe davvero importante.

ore 15:00 Spal-Bologna

ore 18:00 Lazio-Juventus

ore 20:45 Napoli-Roma

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 69

Juventus* 65

Lazio 52

Inter 51

Roma 50

Sampdoria, Milan 44

Atalanta* 38

Torino 36

Fiorentina 35

Udinese, Bologna 33

Genoa 30

Cagliari, Chievo 25

Sassuolo 23

Crotone 21

Spal 20

Verona 19

Benevento 10

* una partita in meno

