Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite (29^ giornata)

Risultati Serie B: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano sabato 3 marzo per la ventinovesima giornata. Squadre in campo dopo il turno infrasettimanale

03 marzo 2018 Claudio Franceschini

Il turno infrasettimanale di Serie B 2017-2018 non è archiviato: restano da giocare le quattro partite rinviate per neve. Il programma del campionato tuttavia prosegue: sabato 3 marzo si torna in campo per la 29^ giornata, naturalmente senza anticipi visto che si è giocato martedì sera. Si parte alle ore 15:00, quando si giocheranno Ascoli-Salernitana, Brescia-Entella, Cittadella-Pescara, Frosinone-Novara, Parma-Palermo, Pro Vercelli-Perugia, Spezia-Cesena e Ternana-Cremonese. I posticipi previsti sono tre: alle ore 15:00 di domenica 4 marzo c'è Avellino-Bari e a seguire - ore 17:30 - avremo Carpi-Venezia, il Monday Night (ore 20:30 del 5 marzo) avremo l'ultima gara in calendario, vale a dire Foggia-Empoli. Naturalmente dovremo aspettare per conoscere la classifica nella sua globalità, ma intanto le partite di metà settimana ci hanno dato indicazioni molto interessanti.

LA LOTTA PER LA PROMOZIONE

Empoli e Frosinone hanno rallentato: i toscani si mangiano le mani, perchè hanno subito gol dall’Avellino - in casa - al 95’ e non sono riusciti a mettere 3 punti tra sè e i ciociari, che al contrario sotto di due reti a Cremona sono riusciti a pareggiare grazie ai cambi di Moreno Longo. Un nulla di fatto quindi, senonchè il redivivo Palermo (quattro gol all’Ascoli in rimonta) ha guadagnato due lunghezze e potrebbe farlo anche il Bari, una volta che avrà recuperato la sua partita contro lo Spezia. Tra le squadre che hanno guadagnato c’è anche il Cittadella: i veneti sono a 5 punti dal Frosinone e dunque devono essere considerati in corsa per la promozione diretta. Più sotto Parma e Venezia hanno qualche speranza, ma il loro rendimento dovrà necessariamente migliorare in costanza per arrivare davvero a giocarsi la Serie A immediata.

CORSA AI PLAYOFF

Se in coda cambia ben poco (Ascoli e Ternana hanno perso, tante squadre non hanno giocato) e la situazione di Salernitana e Virtus Entella si complica, la lotta ai playoff è sempre più entusiasmante: abbiamo già detto di Parma e Venezia, aspettiamo di sapere quali saranno i risultati Perugia, Carpi e Pescara. Le prime due possono ambire a superare la Cremonese e lo Spezia - se perderà a Bari - e prendersi le posizioni che porterebbero alla post season. Ha fatto un bel passo avanti anche il Foggia, capace di vincere la quarta partita nelle ultime cinque; il punto guadagnato dall’Avellino al momento è più utile a respirare in chiave salvezza più che a far pensare alla possibilità di entrare nelle prime otto. La corsa comunque è serrata, e coinvolge più squadre: dovesse fare il colpo al Curi, per esempio, il Brescia rinnoverebbe la sua candidatura anche se la distanza dalla zona playoff sarebbe ancora di 6 lunghezze. Tante in un campionato nel quale la prima in classifica viaggia a una media inferiore ai 2 punti per gara, ma certamente non impossibili da coprire.

ore 15:00 Ascoli-Salernitana

ore 15:00 Brescia-Entella (rinviata)

ore 15:00 Cittadella-Pescara

ore 15:00 Frosinone-Novara

ore 15:00 Parma-Palermo

ore 15:00 Pro Vercelli-Perugia

ore 15:00 Spezia-Cesena

ore 15:00 Ternana-Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 51

Frosinone 50

Palermo 47

Cittadella 45

Bari* 44

Venezia 43

Parma 41

Spezia*, Cremonese 39

Perugia*, Carpi*, Foggia 37

Pescara* 36

Avellino 34

Brescia* 33

Novara, Salernitana 31

Entella 29

Cesena*28

Pro Vercelli*27

Ascoli 26

Ternana 22

* una partita in meno

