Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate, diretta gol live score gironi A, B, C (28^ giornata)

03 marzo 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie C, 28^ giornata (Foto LaPresse)

Continua senza soste il campionato di Serie C 2017-2018: la novità di oggi - siamo arrivati alla 28^ giornata - è che questo turno si gioca interamente al sabato. Un 3 marzo ricchissimo dunque: tre gironi con 24 partite in programma, un appuntamento da non perdere che è stato inaugurato dall’anticipo Triestina-Bassano. Il girone A preved Carrarese-Giana, Gavorrano-Pisa, Livorno-Cuneo, Lucchese-Pistoiese, Pro Piacenza-Siena e tutte alle ore 14:30; il girone B si apre alle ore 16:30 con Padova-Teramo e Sambenedettese-Renate, alle ore 18:30 avremo invece Fano-Gubbio, Feralpisalò-Ravenna, Pordenone-AlbinoLeffe, Reggiana-Mestre. Il girone C inizia con Akragas-Lecce, Juve Stabia-Sicula Leonzio e Trapani-Fondi alle ore 14:30; si conclude alle ore 16:30 con Andria-Reggina, Catania-Siracusa, Matera-Catanzaro, Monopoli-Casertana, Rende-Bisceglie e Virtus Francavilla-Paganese. Ci eprmettimao però di fare alcuen segnalazioni: le sfide Alessandria-Arzachena, Monza-Prato, Viterbese-Piacenza e Santarcangelo-Sudtrol son state rinviate a data da destinarsi per le difficili condizioni meteo. La partita tra Olbia-Arezzo è stata invece rinviata per motivi societari, vista la difficile situazione in casa granata.

IL GIRONE A

Il Livorno rallenta, le altre non ne approfittano: il Siena in questo momento è davanti avendo vinto le ultime due partite, ma la Robur ha anche giocato due partite in più dei labronici e dunque, almeno virtualmente, la testa della classifica è destinata nuovamente a cambiare in tempi brevi. Il Pisa ha giocato le stesse partite del Siena: ha già avuto la possibilità di effettuare il sorpasso, ma ha fatto “appena” 8 punti nelle ultime 5 partite avendo la possibilità di viaggiare a punteggio pieno. Occasione persa; la Viterbese quarta è l’ultima squadra di un poker che sta dominando la stagione, ma attenzione al ritorno dell’Alessandria che, visto l’ottimo periodo, minaccia davvero di andare a prendere almeno la quarta piazza. In coda, Gavorrano e Prato sembrano ormai condannate ai playout mentre è in ascesa la Pro Piacenza, che dovrà anche recuperare la partita contro il Cuneo (lo farà il prossimo martedì).

IL GIRONE B

Padova bloccato nell’ultimo turno: Reggiana e Bassano hanno recuperato due punti e gli emiliani hanno una partita in meno. Il vantaggio dei biancoscudati resta enorme, ma il trend della Reggiana fa quantomeno sperare che possa esserci un testa a testa più serrato; lo stesso Bassano sta facendo benissimo, la Sambenedettese potrebbe essere in ripresa mentre è ormai crollato il Pordenone, che rischia di rimanere fuori dalla zona playoff. Fano e Santarcangelo lottano per non dover giocare il playout: rischia il Teramo, vittoria fondamentale quella del Ravenna nel posticipo del lunedì mentre il Gubbio deve fare l’ultimo scatto per essere davvero fuori dai guai.

IL GIRONE C

Ha perso sorprendentemente il Lecce, ma il vantaggio nei confronti del Catania rimane enorme: 7 punti e una partita in meno. Promozione diretta probabilmente già decisa, ma alle spalle dei salentini ci sono almeno quattro squadre in corsa per il secondo posto; ci prova anche il Rende, il Siracusa ha al momento lo svantaggio di aver giocato una partita in più mentre per lo stesso motivo il Matera, a -9 dal Catania, sembra tagliato fuori dalla corsa ma difende comunque la sua posizione nei playoff. In coda, fanno tutte malissimo e allora la Casertana ha forse fatto lo scatto decisivo per salvarsi; importante vittoria per la Fidelis Andria anche se potrebbe essere tardiva, Akragas ormai destinato allo spareggio (e con futuro societario incerto).

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C (28^ GIORNATA)

GIRONE A

RINVIATA Alessandria-Arzachena

ore 14:30 Carrarese-Giana Erminio

ore 14:30 Gavorrano-Pisa

ore 14:30 Livorno-Cuneo

ore 14:30 Lucchese-Pistoiese

RINVIATA Monza-Prato

RINVAITA Olbia-Arezzo

ore 14:30 Pro Piacenza-Siena

RINVIATA Viterbese-Piacenza

CLASSIFICA

Siena 52

Livorno 51

Pisa 47

Viterbese 46

Alessandria 38

Monza, Carrarese 36

Olbia, Piacenza, Giana Erminio 35

Arzachena 34

Pistoiese 32

Pontedera 31

Lucchese 30

Arezzo (-3), Pro Piacenza 28

Cuneo 23

Gavorrano 18

Prato 16

GIRONE B

ore 16:30 Padova-Teramo

ore 16:30 Sambenedettese-Renate

ore 18:30 Fano-Gubbio

ore 18:30 Feralpisalò-Ravenna

ore 18:30 Pordenone-AlbinoLeffe

ore 18:30 Reggiana-Mestre

RINVIATA Santarcangelo-Sudtirol

CLASSIFICA

Padova 49

Reggiana, Bassano 39

Sambenedettese 38

Feralpisalò 37

Sudtirol 35

Mestre, Triestina 34

Renate, Pordenone 33

AlbinoLeffe, Fermana 31

Vicenza 30

Gubbio 27

Ravenna 26

Teramo, Santarcangelo (-1) 23

Fano 22

GIRONE C

ore 14:30 Akragas-Lecce

ore 14:30 Juve Stabia-Sicula Leonzio

ore 14:30 Trapani-Fondi

ore 16:30 Andria-Reggina

ore 16:30 Catania-Siracusa

ore 16:30 Matera-Catanzaro

ore 16:30 Monopoli-Casertana

ore 16:30 Rende-Bisceglie

ore 16:30 Virtus Francavilla-Paganese

CLASSIFICA

Lecce 56

Catania 49

Trapani 47

Siracusa 42

Rende 41

Matera (-1) 40

Monopoli 37

Cosenza, Juve Stabia 36

Bisceglie, Virtus Francavilla 33

Sicula Leonzio, Catanzaro (-1) 31

Casertana 29

Reggina 28

Fondi, Andria (-3), Paganese 23

Akragas (-3) 11

