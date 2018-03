Sambenedettese Renate/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sambendettese-Renate: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma sabato 3 marzo 2018.

03 marzo 2018 Fabio Belli

Diretta Sambenedettese-Renate, LaPresse

Sambenedettese Renate, diretta dal signor Viotti di Tivoli, si gioca sabato 3 marzo alle ore 16.30 e sarà un incontro in programma nella ventottesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018, nel girone B. Prove di secondo posto per la Sambenedettese che sabato scorso, dopo un digiuno durato quasi due mesi, è tornata alla vittoria in campionato sbancando di misura il campo del Santarcangelo, uno a zero firmato da una rete di Esposito su calcio di rigore. Successo fondamentale perché ha permesso ai marchigiani di tornare al quarto posto solitario in classifica nel girone B di Serie C, a una sola lunghezza da Bassano e Reggiana, ora seconde in classifica a braccetto. Non si ferma invece la caduta libera del Renate che sabato scorso ha subito la quinta sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, finendo ko in casa anche contro il Fano ultimo in classifica.

La formazione brianzola sta venendo vanificati gli sforzi di tutto il girone d'andata, quando la squadra si era insediata al secondo posto e per un pur breve tratto di strada sembrava l'unica in grado di insidiare il primato del Padova. Il Renate dopo aver battuto in casa la Feralpisalò il 29 dicembre scorso non è più riuscito ad ottenere una sola vittoria e neanche un pareggio in campionato, un digiuno di punti che ha portato i nerazzurri a scendere fino al nono posto in classifica e a veder seriamente messa a repentaglio la qualificazione ai play off, che sembrava un obiettivo davvero non in discussione dopo la prima metà del torneo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il match non sarà trasmesso in diretta tv sui canali free o pay, ma esclusivamente in diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito elevensports.it, oppure per gli utenti che acquisteranno sul portale il match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE RENATE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Riviera delle Palme. Padroni di casa della Sambenedettese schierati con Perina a difesa della porta e una difesa a tre con Miceli, Conson e Patti titolari. Sulla fascia destra si muoverà Rapisarda, mentre l'esterno laterale di sinistra sarà Tomi. A centrocampo, ci saranno Gelonese e Marchi a coprire la zona centrale sulla mediana. Nel tridente offensivo dei marchigiani, spazio ad Esposito, Valente e Stanco. Risponderà il Renate con Di Gregorio in porta, Anghileri sull'out difensivo di destra e Vannucci sull'out difensivo di sinistra, in una retroguardia a quattro con Di Gennaro e Teso impiegati come centrali. Tris di centrocampo con Scaccabarozzi, Simonetti e Pavan schierati titolari, mentre Lunetta sarà il trequartista chiamato ad ispirare la manovra offensiva del tandem Gomez-De Luca.

Tatticamente si troveranno di fronte il 3-4-3 della Sambenedettese ed il 4-3-1-2 scelto dal Renate, che non rinuncerà per questa trasferta all'utilizzo del trequartista. Le due formazioni solo quest'anni si sono trovate di fronte tra i professionisti, con l'unico precedente di riferimento che è dunque quello del match d'andata di questo campionato, quando il 15 ottobre scorso il confronto tra i due club è terminato con un pareggio uno a uno: Sambenedettese in vantaggio con Gelonese ma poi raggiunta a sette minuti dal novantesimo per un'autorete di Tomi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul match vedono i bookmaker considerare la Samb favorita per la conquista dei tre punti, con vittoria interna fissata a una quota di 1.90 da Unibet, mentre Bwin propone a 3.10 la quota dell'eventuale pareggio e William Hill offre a 4.40 la quota relativa al successo esterno. Bet365 quota rispettivamente 2.50 e 1.50 l'over 2.5 e l'under 2.5.

