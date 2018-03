Sampdoria Milan Primavera / Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Sampdoria Milan Primavera: info tv e streaming video. Nuovo appuntamento casalingo per la formazione di Pavan, che punta ancora alla salvezza dal penultimo gradino.

03 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Sampdoria Milan primavera (LaPresse)

Sampdoria Milan Primavera, diretta dall’arbitro Nicolò Cipriani di Empoli, è la partita in programma oggi sabato 3 marzo 2018 al Comunale R. Garrone: fischio d’inizio atteso per le ore 15.00 nella 22^ giornata del campionato di categoria. I ragazzi di mister Simone Pavan sono pronti ad accogliere i rossoneri, in netta fase calante: i blucerchiati del campionato Primavera 1 non nascondono quindi la speranza di poter approfittare di questo momento No per rilanciarsi nella classifica. Dopo il successo conseguito contro l’Udinese pochi giorni fa infatti la Sampdoria ha rimediato ben poco altro e staziona al penultimo gradino della classifica. Abbisognano di grande risposte però anche la squadra di Alessandro Lupi, specie dopo l’ultima prestazione difficile messa in campo anche contro l’Atalanta.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Sampdoria e Milan Primavera, in programma per oggi alle ore 15.00 sarà visibile in diretta tv sulla tv nazionale: appuntamento quindi al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Ricordiamo poi le opportunità offerte dal portale raiplay.it, dove sarà disponibile in maniera libera e gratuita la diretta streaming video della sfida.

LE PROBABILI FORMAZIONI

In vista della parta con il Milan, il tecnico della Sampdoria Primavera potrebbe essere di fronte a qualche dubbio nello stilare la probabile formazione blucerchiata: puntare sul 4-2-3-1 oppure dare nuova fiducia al 4-4-2 che ha portato ai liguri l’unica vittoria in tempi recenti? In ogni caso i nomi dei titolari saranno un po’ gli stessi, anche se il tecnico dovrebbe ritrovare Tessiore dopo la squalifica. In difesa vedremo però il quartetto composto a Mikulic e Veips al centro, mentre toccherà a Doda e Tomic occupare le corsie: per il centrocampo vedremo ancora la coppia formata da Pastor e Ejjaki, con Tessiore e Stijepovic a presidio delle corsie, sia in caso di reparto a 4 che nella seconda ipotesi di schieramento. In attacco poi i nomi di punta per la Sampdoria Primavera rimangono sempre quelli di Baldè e Gomis Ricciulli.

Sarà invece probabile riconferma per gli 11 visti in campo contro la capolista Atalanta per il tecnico rossonero Lupi: in quell’occasione la formazione del Milan si è comportata bene pur soffrendo. Ecco quindi che nella partita di oggi, grande occasione di rilancio contro i liguri, il tecnico della squadra giovanile riproporrà il 4-3-3 con Cavaliere in porta , con davanti al suo numero 1 il duo centrale Bellodi-Gabbia, mentre toccherà a Llamas e Bellanova presidiare le corsie esterne. In cabina di regia poi non mancherà El Hilali: Pobega e uno tra Brescianini e Forte completeranno il reparto. Saranno ballottaggi aperti in attacco: nel tridente titolare dovrebbe trovare posto Sinani, Tsadjout e Dias, ma dalla panchina cercano spazio Capanni e Murati.

© Riproduzione Riservata.