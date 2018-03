Serie A, il derby di Spalletti/ "Affronteremo il Milan con coraggio e cattiveria, Icardi dal primo minuto"

Alla vigilia del derby tra Milan e Inter il tecnico nerazzurro è intervenuto nella conferenza stampa pre-gara e assicura la presenza in campo di Mauro Icardi dal primo minuto.

03 marzo 2018 Stefano Belli

Serie A, il derby di Spalletti (LaPresse)

È tempo di derby a Milano, domani sera alle ore 20.45 Milan e Inter scenderanno in campo al Meazza e per novanta minuti si daranno battaglia alla Scala del calcio italiano. Il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia che precede la partita e non si è sottratto alle domande dei giornalisti. "Questa è uno dei match più importanti di tutta la stagione, vogliamo arrivarci nelle migliori condizioni possibili e con la piena consapevolezza delle nostre qualità. Sarà fondamentale entrare in campo con tutto il coraggio e tutta la cattiveria che abbiamo in corpo, solo in questa maniera potremo strappare un risultato positivo".

"ICARDI IN CAMPO DAL PRIMO MINUTO, MIRANDA E BORJA VALERO"

A chi gli chiede notizie sulle condizioni di Mauro Icardi, Spalletti risponde: "Sarà dei nostri e scenderà in campo dal primo minuto assieme agli altri titolari, questa settimana l'ho visto molto concentrato in allenamento, si vede che ci tiene tantissimo al derby e lui è assolutamente prontissimo. La stracittadina esalta le doti e le qualità di un campione come il nostro numero 9". Per quanto riguarda gli altri recuperi? "Miranda sicuramente giocherà e tornerà al centro della difesa assieme a Skriniar, Borja Valero è ancora alle prese con un'infiammazione che lo ha ostacolato nei giorni scorsi e non me la sento di rischiarlo, anche perché le alternative non mi mancano".

"CONTRO IL MILAN NON SARA' FACILE"

In merito al confronto con i cugini rossoneri? "La classifica ci dice che abbiamo fatto più punti di loro e questo non può essere assolutamente un caso, tuttavia la vittoria ce la dovremo sudare. Bisognerà trovare la giocata vincente e soprattutto crearci le occasioni, uscendo allo scoperto e facendo la partita. Un atteggiamento passivo e difensivista non ci porterà da nessuna parte". Un commento sull'operato di Gattuso? "Negli ultimi minuti si è comportato benissimo, bisogna dargli atto di aver svolto finora un ottimo lavoro, sta massimizzando il rendimento dei suoi giocatori e si vede che li allena benissimo. Si merita i miei complimenti perché non era facile risollevare i rossoneri dalla crisi in cui erano precipitati".

