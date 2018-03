Serie C, partite rinviate per Maltempo/ Le gare che non si giocano nella 28ma giornata

Serie C, sette partite rinviate: la Lega ha deciso di rinviare sette match della 28esima giornata di campionato a causa delle condizioni meteorologiche.

03 marzo 2018 Fabio Morasca

Serie C, 7 partite rinviate per maltempo (Web)

L'ondata di gelo e neve che sta attraversando il nostro paese ha costretto la Lega di Serie C a rinviare molte partite di campionato a data da destinarsi. I match che verranno recuperati in futuro sono i seguenti: Alessandria - Arzachena, Monza - Prato, Pro Piacenza - Siena e Viterbese -Piacenza, per quanto riguarda il girone A, e Santarcangelo - Sudtirol, Fano - Gubbio e Feralpisalò - Ravenna, per quanto concerne il girone B. Tutte le partite rinviate, ovviamente, fanno parte della 28esima giornata di campionato di Serie C. Per quanto riguarda il girone C, invece, per ora, il maltempo non sta minacciando lo svolgimento di nessuna partita, di conseguenza, non ci dovrebbero essere rinvii. Tornando al girone A, c'è anche un'altra partita che non si giocherà: si tratta di Olbia - Arezzo e, in questo caso, il rinvio non ha nulla a che vedere con le condizioni meteorologiche. La partita tra Olbia e Arezzo, infatti, non si giocherà a causa dei problemi societari del club toscano: è notizia recentissima, infatti, una nuova istanza di fallimento presentata nei confronti della società amaranto da parte di un'impresa che vanta un credito di 22mila euro.

IL COMUNICATO DELLA LEGA DI SERIE C

La Lega di Serie C, ora, è chiamata al compito difficile di trovare una nuova data per questi numerosi match rinviati. A marzo, infatti, la Serie C ha in programma un turno infrasettimanale. Nel calendario, inoltre, sono presenti anche le semifinali di Coppa Italia di Serie C. La fine del campionato di Serie C, inoltre, è prevista per la prima settimana di maggio, quindi, tutto deve essere deciso velocemente. Questo è il comunicato ufficiale della Lega C riguardante le gare rinviate per maltempo: "La Lega, in relazione alle attuali condizioni metereologiche e sentite le Autorità competenti, a ratifica delle richieste avanzate dalle società interessate, ha disposto il rinvio delle gare. Le stesse partite non sono state posticipate a domenica 4 marzo in quanto la Lega Pro decise, comunicando l’anticipo delle gare al 3 marzo, di rispettare la data del 4 marzo in cui si svolgono le Elezioni politiche 2018. La decisione condivisa con i club è nata per salvaguardare il diritto alla partecipazione al voto".

