03 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Spal Bologna, Serie A 27^ giornata (Foto LaPresse)

Spal Bologna, che sarà diretta dall’arbitro Gianluca Rocchi, è la partita che inaugura la 27^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018: si gioca alle ore 15:00 di sabato 3 marzo. Al Mazza arrivano due squadre in salute, quantomeno reduci da una vittoria: la Spal ha vinto a Crotone una partita fondamentale con la quale ha quasi chiuso il gap rispetto alla quota salvezza, mentre i felsinei grazie al 2-0 sul Genoa hanno di fatto archiviato la pratica. Poichè è proprio la Spal la terzultima in classifica, una vittoria del Bologna nella sfida di oggi porterebbe a 16 i punti di vantaggio sulla zona retrocessione: con 11 partite da giocare, sarebbe davvero difficile pensare a un crollo verticale tale da portare alla discesa in Serie B o anche solo a rivedere i rossoblu nella serrata lotta per mantenere la categoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spal Bologna viene trasmessa in diretta tv esclusivamente per i possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: il canale al quale andare è Sky Calcio 1 - con codice d’acquisto 412462 per chi non avesse sottoscritto il Pacchetto Calcio e volesse acquistare il singolo evento. Come sempre, gli abbonati avranno la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

La Spal ci crede: la formazione di Leonardo Semplici ha dimostrato di poter reggere una categoria nella quale non era presente da quasi 50 anni, e dopo il miracolo del Crotone potrebbe prendersi la salvezza proprio a scapito degli squali. Vincendo allo Scida gli estensi si sono portati ad un solo punto dal Crotone, ed è una distanza netta visto il vantaggio nella doppia sfida diretta; annullato di fatto il gap, adesso parte un mini-campionato di 12 giornate nel quale bisogna fare meglio non solo della squadra calabrese ma anche del Verona, che a sua volta è sotto di una lunghezza rispetto alla Spal. Una lunga volata nella quale i punti da raggranellare andranno cercati su qualunque campo; a maggior ragione le partite interne non vanno sbagliate, e questa contro il Bologna è l’ideale perchè, come già detto, i felsinei sono assolutamente tranquilli in classifica e, sostanzialmente per la terza stagione consecutiva, si trovano una situazione per la quale ancora in inverno hanno ben poco da chiedere al resto della stagione, non potendo ambire a un posto in Europa. Sarò allora interessante capire se e in che modo le diverse motivazioni influiranno su questa partita; sicuramente Semplici sa che questa è un’occasione d’oro da sfruttare.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL BOLOGNA

La Spal ritrova Felipe ma perde Schiattarella: il difensore italo-brasiliano riprende il posto sul centrosinistra al fianco di Vicari, mentre Thiago Cionek è il favorito per completare il reparto a protezione di Meret. A centrocampo le cose non dovrebbero cambiare: ci sarà Viviani - un ex - in cabina di regia, con Kurtic a fare la mezzala di assalto (può anche avanzare il suo raggio di azione sulla trequarti) e Alberto Grassi che rappresenterà il collante. Manuel Lazzari e Mattiello viaggiano con grande vantaggio per avere la maglia sulle corsie laterali; davanti Borriello è sempre indisponibile, solito ballottaggio tra Paloschi e Floccari con il primo favorito per giocare al fianco di Antenucci, miglior marcatore della squadra. Nel Bologna mancherà ancora Palacio: sarà quindi Federico Di Francesco a giocare nel tridente, la buona notizia è il recupero di Verdi che potrebbe partire titolare (in alternativa Krejci più di Orsolini) con Destro che ovviamente sarà la prima punta. In mediana Pulgar agisce in regia, con Andrea Poli e Dzemaili che saranno gli scudieri; lo svizzero potrebbe giocare qualche passo più avanti formando un 4-2-3-1. In difesa Ibrahima Mbaye e Masina saranno i terzini, spazio a De Maio e Giancarlo Gonzalez davanti al portiere Mirante.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ forse sorprendente, ma la squadra favorita per questa partita secondo i principali bookmaker è la Spal: l’agenzia di scommesse Snai per esempio a posto a 2,40 la quota sul segno 1 che identifica la vittoria degli estensi, mentre il segno 2 per l’affermazione esterna del Bologna vale 3,10. Non c’è grande distanza tra le due squadre, ma è sicuramente curioso che nonostante i 13 punti di distacco in classifica il fattore campo sia determinante a questo punto; c’è chiaramente anche la possibilità di puntare sul pareggio per la sfida del Mazza, in questo caso dovrete giocare il segno X e la vincita che ne ricavereste sarebbe di 3,15 volte la cifra che avrete deciso di investire.

