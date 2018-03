Spezia Cesena/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Spezia Cesena, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Riprende il campionato di Serie B per due squadre fermate dalla neve martedì scorso

03 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Spezia Cesena, Serie B 29^ giornata (Foto LaPresse)

Spezia Cesena è una partita che, diretta dal signor Pezzuto, è valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018: squadre in campo alle ore 15:00 di sabato 3 marzo. Per entrambe il turno infrasettimanale è stato una delusione: le loro partite sono state rinviate causa neve. Il Cesena se non altro avrebbe dovuto giocare al Manuzzi (contro la Pro Vercelli) e dunque non ha poi perso troppo tempo; diverso il discorso per lo Spezia, che era impegnato sul campo del Bari con una trasferta di oltre 800 chilometri. I tifosi arrivati in Puglia si sono trovati davanti il sole, e non hanno preso troppo bene il rinvio preventivo; sia come sia, Spezia e Cesena tornano in campo ad una settimana di distanza ma ora dovranno recuperare una partita che avevano comunque preparato. Dal punto di vista della classifica, i liguri continuano a puntare un posto nei playoff che rimane l’obiettivo minimo – da qualche anno si pensa alla promozione in Serie A – mentre il Cesena non ha altro traguardo possibile che la salvezza. Al momento i romagnoli dovrebbero giocare il playout per non retrocedere, ma la sensazione è che la corsa sia appena cominciata e che ci siano tutte le possibilità per salvarsi direttamente, come dimostrato anche dalle distanze in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spezia Cesena è un’esclusiva in diretta tv per i soli possessori di un abbonamento al pacchetto Sky: i canali sono Sky Sport Mix e Sky Calcio 8, e chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio potrà comunque assistere alla partita acquistando il singolo evento (utilizzando il codice 412929). Gli abbonati alla televisione satellitare avranno chiaramente la possibilità della diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go: si possono collegare due dispositivi (PC, tablet o smartphone) per ciascun abbonamento, senza costi aggiuntivi. In più, per chi volesse rimanere informato sui risultati dagli altri campi, c’è il programma Diretta Gol Serie B, che va in onda su Sky Sport 1 e trasmette tutti gli highlights, i gol e le fasi salienti delle partite che si giocano in contemporanea, con i commentatori che di volta in volta si passeranno la linea.

IL CONTESTO

E’ un ottimo momento per lo Spezia, che anche per questo motivo avrebbe volentieri giocato a Bari: dopo aver perso a Carpi la squadra ligure ha infilato 8 punti in quattro giornate, pareggiando contro Venezia e Novara e battendo Virtus Entella (in trasferta) e Salernitana, con un netto 3-0. Più in generale lo Spezia ha perso soltanto una volta nelle ultime dieci partite, vincendone la metà; nel girone di ritorno i suoi punti sono 9, magari non tantissimi ma certamente utili per mantenere un posto nei playoff. Non avendo giocato martedì la squadra di Fabio Gallo si trova nuovamente a dover inseguire, ma dovrà poi recuperare e a quel punto si vedrà quale sarà la posizione in classifica. Il Cesena invece è in flessione: arriva da due sconfitte consecutive – pesante soprattutto quella contro l’Ascoli, una sfida diretta – ma più in generale ha perso quattro volte nelle ultime sette partite, vincendo soltanto una volta nelle ultime nove. Curioso il fatto che le ultime due affermazioni siano arrivate sempre segnando 4 gol; vero è anche che appena prima del 4-2 al Pescara i romagnoli avevano pareggiato 3-3 a Frosinone. Il che ci dice una cosa: per fare punti il Cesena ha bisogno di segnare tanto, perché risale al 27 novembre l’ultima volta in cui la porta è rimasta inviolata ed è successo quattro volte in tutto il campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA CESENA

Potrebbe tornare Granoche a guidare l’attacco dello Spezia: El Diablo è un ex al pari di Marilungo, che con la maglia del Cesena era stato eroe di una promozione in Serie A. I due sono in ballottaggio per il ruolo di prima punta; vanno invece verso la conferma Mastinu e Forte come esterni del tridente. A centrocampo Gallo dovrebbe confermare l’assetto con Bolzoni perno centrale, Mora e Pessina ai suoi lati; a giocarsi il posto c’è Maggiore, decisione che il tecnico prenderà solo all’ultimo momento. Invariata invece la difesa: in porta c’è Di Gennaro, De Col e Walter Lopez sugli esterni con capitan Terzi e Giani che saranno invece i due centrali. Doppia tegola nel Cesena: Scognamiglio e Fedele sono squalificati. Fabrizio Castori ha il dubbio Perticone-Esposito per affiancare Suagher al centro della difesa, mentre al centro del campo sono il veterano Cascione e Ndiaye a giocarsi il posto che sarebbe di Fedele. Per il resto, la squadra dovrebbe essere confermata o quasi: in porta va Fulignati, Donkor e Fazzi sono i due terzini che agiranno a formare delle catene laterali con Emmanuello, che gioca a destra, e Di Nola favorito a sinistra. Schiavone completa il centrocampo; da valutare l’inserimento di Jallow in luogo di Cacia dal primo minuto, i due potrebbero anche giocare insieme e allora a quel punto rimarrebbe fuori Laribi, che potrebbe anche giocare in mediana.

QUOTE E PRONOSTICO

La differenza di passo tra le due squadre in questo campionato di Serie B è evidente, e anche l’agenzia di scommesse Snai pensa che possa determinare l’andamento della sfida: nel pronostico dei bookmaker vediamo allora che il segno 1 per la vittoria dello Spezia vale 1,80 contro il 4,75 che accompagna il segno 2, che dovrete giocare per l’affermazione esterna del Cesena. Chiaramente anche il fatto che si giochi al Picco è importante per determinare le quote; qualora pensiate che questa partita possa finire in parità dovrete giocare il segno X, e la vostra vincita sarebbe in questo caso di 3,30 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.