Strade Bianche 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso, orari e vincitore (ciclismo, oggi 3 marzo)

Diretta Strade Bianche 2018 streaming video e tv: percorso, orari e favoriti della gara di ciclismo con partenza e arrivo a Siena e con diversi tratti in sterrato (oggi sabato 3 marzo)

03 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Strade Bianche 2018: la volata Kwiatkowski-Sagan a Sanremo 2017 (LaPresse)

Appuntamento da non perdere oggi con la Strade Bianche 2018 per tutti gli appassionati di ciclismo: si disputa infatti la dodicesima edizione della Strade Bianche, corsa dalla storia breve ma già entrata nel novero delle 'classiche' grazie alle sue caratteristiche che ne fanno una sorta di Parigi-Roubaix italiana grazie a ben undici tratti sterrati (per un totale di 63 km), ma anche un Giro delle Fiandre nostrano, visto che saranno davvero tante le salitelle da affrontare, molto simili a quelli che in Belgio definiscono 'muri'. Paragoni che servono a far capire il valore di una corsa che comunque ormai vive di luce propria e che è già ambitissima da tutti i campioni. Attenti al meteo, che annuncia pioggia dopo la neve e il gelo dei giorni scorsi, quando le strade erano bianche… in tutti i sensi.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA STRADE BIANCHE 2018

Una gara da non perdere per tutti gli appassionati di ciclismo: l'appuntamento sarà in diretta tv a partire dalle ore 13.50, inizialmente su Rai Sport + HD, il canale 57 del telecomando che trovate anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky, poi dalle ore 14.50 con la ribalta di Rai Due. Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio, ricordiamo l'appuntamento con la diretta streaming video sul sito ufficiale della Rai (www.raiplay.it). Inoltre, ecco i contatti ufficiali della Strade Bianche sui social network: la pagina Facebook Strade Bianche e l'account Twitter @StradeBianche.

IL PERCORSO E LE CARATTERISTICHE

Lo slogan scelto dagli organizzatori di Rcs è dunque 'La Classica del Nord più a Sud d'Europa', definizione perfetta per questa corsa di 184 km, neanche così lunga ma durissima: appuntamento alle ore 10.45 per la partenza dalla Fortezza Medicea di Siena, città dove sarà collocato anche lo spettacolare arrivo in Piazza del Campo. Abbiamo già accennato alle caratteristiche salienti del percorso, che si snoderà fra gli straordinari paesaggi della Toscana. Il punto decisivo della corsa potrebbe essere lo sterrato di Monte Sante Marie, perché sarà già l’ottavo, perché è lungo ben 11,5 km e perché al termine del settore all'arrivo mancheranno solamente 42,5 km, dunque potrebbero esserci gli attacchi decisivi. I migliori poi si giocheranno la vittoria nei successivi tratti non asfaltati, tutti molto vicini a Siena: Monteaperti (0,8 km), Colle Pinzuto (2,4 km) e Le Tolfe (1,1 km), o magari addirittura nelle strette stradine senesi verso l'arrivo a dir poco affascinante nella piazza più famosa della città. L'albo d'oro parla chiaro sul valore di questa corsa: basti citare le tre vittorie di Fabian Cancellara nel 2008, 2012 e 2016, tanto che allo svizzero è stato intitolato proprio il tratto di sterrato di Monte Sante Marie. Due successi invece per Michal Kwiatkowski: il polacco si è imposto nel 2014 e l’anno scorso.

I FAVORITI

Facile capire dunque perché la Strade Bianche fin dall’anno scorso è stata promossa dall'Uci nel World Tour. L’inserimento nel circuito maggiore del ciclismo mondiale permette di elevare ulteriormente il livello dei partecipanti: al via infatti ci saranno ben 21 squadre, per un totale di 147 corridori ai nastri di partenza. Da notare che hanno voluto essere presenti tutte le 18 squadre del World Tour e già questo semplice dato la dice lunga sull’importanza di questa corsa che, essendo stata inserita nel calendario del massimo circuito mondiale con l’allargamento dell’anno scorso, non imporrebbe l’obbligo di presenza a tutte le squadre. I nomi di spicco sono tantissimi: il detentore Kwiatkowski per Sky, accompagnato da Gianni Moscon; l’iridato Peter Sagan; l’olimpionico Greg Van Avermaet; Philippe Gilbert, che a Siena ha già vinto, poi tanti grandi nomi delle classiche ma anche molti campioni dei grandi giri, su tutti naturalmente Vincenzo Nibali ma anche Tom Dumoulin e Romain Bardet. Ricordiamo che dal 2015 c’è anche la Strade Bianche femminile: partenza alle ore 9.15, 136 km di cui 31,6 in otto tratti di sterrato, ben 24 squadre al via per un totale di 144 partecipanti.

