Super-G Crans Montana/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci donne)

Diretta super-G femminile Crans Montana streaming video e tv, orario e risultato live. La Coppa del Mondo di sci torna dopo le Olimpiadi (oggi 3 marzo)

03 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta super-G Crans Montana: Sofia Goggia (LaPresse)

La Coppa del Mondo di sci femminile riparte oggi con il super-G di Crans Montana: in Svizzera dunque ci accingiamo a vivere il primo weekend del Circo Bianco dopo le Olimpiadi che ci hanno tenuto compagnia fino a domenica scorsa. Siamo ormai al rush finale: restano solamente otto gare ancora da vivere, delle quali la metà saranno nelle Finali di Are, ma d’altronde la Coppa generale è di fatto già assegnata a Mikaela Shiffrin, che potrebbe conquistarla già fra oggi e domani a Crans Montana; più interessante la lotta per la Coppa di specialità di super-G, perché ci sono ancora 200 punti da assegnare fra oggi e Are e sono diverse le sciatrici che possono ancora ambire al trofeo. Non c’è dunque altro tempo da perdere, eccovi adesso tutte le informazioni utili per seguire al meglio questo super-G di Crans Montana.

SUPER-G CRANS MONTANA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La partenza della prima atleta nel super-G femminile di Crans Montana è in programma alle ore 10.30. Diciamo che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Crans Montana (www.fis-ski.com).

SUPER-G CRANS MONTANA: FAVORITE E ITALIANE

Siamo già al settimo super-G della stagione della Coppa del Mondo femminile. Delle protagoniste che hanno maggiormente caratterizzato la stagione fra le straniere dobbiamo citare naturalmente Tina Weirather e Lara Gut. In particolare, la figlia d’arte del Liechtenstein è al comando della classifica della Coppa di specialità e ha vinto ad inizio stagione a Lake Louise, la svizzera invece si è imposta a Cortina d’Ampezzo nell’ultimo super-G prima dei Giochi e punta a soffiare la Coppetta alla Weirather. Attenzione però anche alle “vecchiette” che non mollano: a dicembre in Val d’Isere abbiamo vissuto un weekend memorabile in tal senso, con due super-G consecutivi vinti uno da Lindsey Vonn e l’altro da Anna Veith, che tornò così al successo dopo quasi tre anni e un lungo stop dovuto all’infortunio. Veith che poi ha sfiorato il colpaccio alle Olimpiadi, dove è stata d’argento per appena un centesimo alle spalle della clamorosa sorpresa costituita dalla ceca Ester Ledecka, che conquistando un oro nello sci alpino e un altro nello snowboard ha scritto una pagina leggendaria dello sport, beffando l’austriaca che già pregustava l’oro davanti proprio a Weirather e Gut, che invece si è ritrovata quarta ad un solo centesimo dall’atleta del Liechtenstein.

Nessuna ha ancora vinto più di un super-G in questa stagione: all’elenco manca ancora il successo a sorpresa di Jasmine Flury a St. Moritz ad inizio dicembre e naturalmente il trionfo di Federica Brignone a metà gennaio a Bad Kleinkirchheim, primo atto di un weekend che è entrato nella storia dello sci italiano con la tripletta in discesa del giorno successivo. Grazie a Federica possiamo dunque parlare delle azzurre: la Brignone è sicuramente una rivale pericolosa per chiunque su tracciati tecnici, con Crans Montana ha un buon feeling testimoniato dai due podi dell’anno scorso (anche se entrambi in combinata) e rinfrancata dal bronzo olimpico in gigante potrà certamente ambire ad essere protagonista oggi. Johanna Schnarf ci sta regalando una stagione oltre le attese, è splendida terza nella classifica di specialità grazie a una eccellente continuità di risultato con la perla del secondo posto a Cortina, mentre alle Olimpiadi è stata la migliore delle nostre con un quinto posto a soli 5/100 dal podio e 16/100 dall’oro. Dulcis in fundo Sofia Goggia: la nuova campionessa olimpica di discesa quest’anno in super-G è andata a sprazzi, con alcune gare eccellenti come il doppio podio in Val d’Isere e qualche errore di troppo, ma naturalmente resta una delle atlete da tenere in maggiore considerazione, praticamente manca solo lei nell’elenco delle vincitrici stagionali nella specialità.

