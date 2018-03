Ternana Cremonese/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

03 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Ternana Cremonese, Serie B 29^ giornata (Foto LaPresse)

Ternana Cremonese verrà diretta dal signor Di Martino; alle ore 15:00 di sabato 3 marzo lo stadio Liberati apre le sue porte per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Una sfida delicatissima soprattutto per i rossoverdi padroni di casa: ultima in classifica, la Ternana non riesce a rialzare la testa e purtroppo la distanza dalla zona salvezza, o anche solo dalla possibilità di giocare i playout, sta aumentando sempre più. Serve iniziare a mettere fieno in cascina; la società ha già cambiato due volte l’allenatore ma la rottura prolungata continua, Gigi De Canio non ha esordito nel migliore dei modi e ora avrà il difficilissimo compito di tenere la squadra in Serie B. La Cremonese ambisce a un posto nei playoff e sogna la doppia promozione: i grigiorossi fino a questo momento hanno disputato un campionato di livello, ma hanno anche perso qualche occasione di troppo per fare il salto di qualità. Ad ogni modo non ci si aspettava troppo di più da questa squadra; il valore della rosa comunque è buono, e arrivare agli spareggi per salire in Serie A è una possibilità concreta a patto che il cammino sia più lineare, a cominciare dalla trasferta sul campo dell’ultima in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ternana Cremonese è un’esclusiva in diretta tv per i soli possessori di un abbonamento al pacchetto Sky: bisognerà andare sul canale Sky Calcio 6, e chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio potrà comunque assistere alla partita acquistando il singolo evento (utilizzando il codice 412930). Gli abbonati alla televisione satellitare avranno chiaramente la possibilità della diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go: si possono collegare due dispositivi (PC, tablet o smartphone) per ciascun abbonamento, senza costi aggiuntivi. In più, per chi volesse rimanere informato sui risultati dagli altri campi, c’è il programma Diretta Gol Serie B, che va in onda su Sky Sport 1 e trasmette tutti gli highlights, i gol e le fasi salienti delle partite che si giocano in contemporanea, con i commentatori che di volta in volta si passeranno la linea.

IL CONTESTO

Cinque sconfitte consecutive, sette nelle ultime otto (in cui non è mai arrivata una vittoria), otto nelle ultime dieci e un solo successo in 19 partite, vale a dire in un arco temporale di quattro mesi e mezzo: la Ternana, letta così, sembra davvero condannata alla retrocessione diretta in Serie C. Ferruccio Mariani non è riuscito a dare la scossa che ci si aspettava ed è durato tre giornate; il suo posto lo ha preso Gigi De Canio, che magari è stato sfortunato nel calendario (si è subito trovato di fronte Bari e Venezia) ma ha comunque perso entrambe le partite. Forse alla fine confermare Sandro Pochesci sarebbe stata la soluzione migliore: se non altro la Ternana praticava un buon calcio e i risultati non erano poi peggiori di questi. Anzi: il dato dice che con i due allenatori che gli sono succeduti gli umbri hanno sempre perso, dunque hanno una media di 0 punti mentre lui se non altro ne aveva centrati 22 in 23 partite, non un ruolino di marcia entusiasmante ma nemmeno tragico. La Cremonese sta affrontando un momento di stanca: non vince da ben sei giornate nelle quali ha raccolto quattro pareggi, e non è riuscita a sfruttare quelle due affermazioni contro Cesena e Parma che, a cavallo di andata e ritorno, le avevano permesso di salire in quarta posizione. I lombardi restano una squadra che perde poco: appena 5 volte in tutto il campionato, anche per questo stonano i due ko (peraltro entrambi in casa) nelle ultime cinque partite, e bisogna anche dire che se i grigiorossi non sono ancora più a ridosso della promozione diretta è perché anche le vittorie non sono troppe (solo 8), e con i pareggi nei campionati di Serie B non si è mai andati troppo lontani. Ora però vedremo: per entrambe le squadre c’è la possibilità di riprendere la marcia e avvicinare i rispettivi obiettivi stagionali.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA CREMONESE

Piove sul bagnato per Gigi De Canio, che affronta la Cremonese senza Valjent e Gasparetto squalificati: c’è Signorini per affiancare Rigione al centro della difesa, con Vitiello e Favalli che dovrebbero andare sulle corsie. Da verificare il portiere: a Venezia è stato lanciato Sala, che sia arrivata la fine di un buon campionato da titolare per il giovane Plizzari? In mediana Angiulli e Signori accompagneranno Paolucci che agirà in cabina di regia; davanti con Defendi e Tremolada è dubbio tra Piovaccari e Montalto, il secondo è rimasto fuori al Penzo ma sta segnando a raffica, e dunque deve avere una chance anche in questa partita. Nella Cremonese mancherà invece Pesce, e dunque uno tra Cavion e Daniele Croce ne prenderà il posto in mediana; più probabilmente il primo, con Croce che resta in ballottaggio con Arini e Cinelli per una maglia sulla mezzala. Ujkani in porta, Canini e Claiton dos Santos al centro della difesa mentre Almici e Renzetti giocheranno da terzini; davanti invece Castrovilli sempre in vantaggio su Sbrissa per il posto da trequartista, da valutare le condizioni di Andrea Brighenti ma nel reparto avanzato dovrebbero giocare ancora Scappini e Antonio Piccolo (entrambi in gol su rigore martedì sera) con Scamacca che però potrebbe rappresentare una valida alternativa.

QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente ci aspettavamo che i vari bookmaker assegnassero alla Cremonese il vantaggio del pronostico, e infatti è così: le quote fornite dalla Snai non sono troppo distanti ma in ogni caso sulla carta i grigiorossi partono davanti, avendo una quota di 2,50 sulla loro vittoria (segno 2) laddove per la Ternana la quota che identifica il successo, per la quale dovrete giocare il segno 1, ha un valore di 3,00. Per questa sfida dello stadio Liberati puntare sulla vittoria interna o sul pareggio porterà in dote la stessa vincita: anche se dovesse uscire il segno X infatti la vostra vincita sarebbe di 3,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

