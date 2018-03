Trapani-Fondi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Trapani-Fondi: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma al Provinciale di Erice.

03 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Trapani-Fondi, LaPresse

Trapani-Fondi, diretta dal signor Natilia di Molfetta, sabato 3 marzo 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della ventottesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Si troveranno di fronte due formazioni alle prese con momenti decisamente diversi da fronteggiare in campionato. Con la vittoria sul sempre complicato campo della Reggina, il Trapani continua ad avanzare la propria candidatura per l'alta classifica. I granata sono terzi dietro il Catania, ma hanno ridotto di tre punti la distanza dal Lecce capolista, caduto per la seconda volta in campionato. Il sogno primo posto, che sembrava impossibile verso la fine del girone d'andata, sta timidamente riprendendo quota per i siciliani, anche se il cammino è ancora comprensibilmente in salita, ma i punti di svantaggio dal primo posto si sono ridotti a nove, con una partita in meno rispetto ai salentini.

L'occasione per crescere ancora è importante per il Trapani, che attende allo stadio Provinciale un Fondi in crisi e capace di raccogliere solamente un punto nelle ultime cinque partite disputate nel girone C di Serie C. I laziali sono ancora nel gruppo play out a quota ventitré punti, con la speranza che l'Akragas ultimo in classifica resti staccato e possa dunque ridurre ad uno lo spareggio salvezza necessario a fine stagione. I punti di distacco dalla Reggina quintultima sono cinque, e l'ultimo ko interno contro il Matera ha dimostrato che per i pontini la crisi è ancora lontana dalla sua risoluzione. Il Trapani dovrà però evitare di farsi sorprendere, come già accaduto a volte in campionato contro squadre più modeste nel girone.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Trapani Fondi non sarà trasmesso in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito elevensports.it, oppure per coloro che acquisteranno sul portale il match come evento singolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TRAPANI FONDI

Allo stadio Provinciale di Erice si troveranno di fronte le seguenti probabili formazioni: Trapani in campo con Drudi, Silvestri e Pagliarulo schierati titolari dal tecnico Alessandro Calori nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Furlan. Marras si muoverà sulla corsia laterale di destra e Rizzo sulla corsia laterale di sinistra, mentre Scarsella, Corapi e Palumbo saranno i centrali di centrocampo. In avanti, spazio al tandem composto da Evacuo e Campagnacci. Risponderà il Fondi con l'albanese Elezaj a difesa della porta, mentre la difesa a quattro sarà schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Galasso, Vastola, Ghinassi e Pompei. A centrocampo si muoveranno De Martino, Vasco e Ricciardi, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Nolé, Mastropietro e Mangraviti.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli di riferimento per le due squadre non cambieranno in questa partita, col Trapani schierato col 3-5-2 ed il Fondi che risponderà con un 4-3-3. Recentemente le due formazioni si sono affrontate solamente in occasione del match d'andata di questo torneo di Serie C, col Fondi che ha ottenuto a sorpresa un'importante vittoria di misura, uno a zero con gol decisivo di Nolé nel match disputato il 14 ottobre scorso allo stadio Purificato.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 1.30 da Bwin, l'eventuale pareggio proposto ad una quota di 4.50 da William Hill, mentre la vittoria in trasferta viene offerta ad una quota di 10.00 da Bet365. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Unibet propone rispettivamente a 1.75 e 1.96 le quote per l'over 2.5 e l'under 2.5.

