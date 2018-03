Troyes Psg/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live (Ligue 1)

Diretta Troyes Psg: info streaming video e tv. Nuovo appuntamento in Ligue 1 per la squadra di Emery che guarda già alla sfida di Champions League con il Real Madrid.

03 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Troyes Psg (Lapresse)

Troyes-Psg, diretta dall’arbitro Karim Abed, è la partita in programma oggi sabato 3 marzo allo Stade De L’Aube: fischio d’inizio programma alle ore 17.00 per la 28^ giornata della Ligue 1. Il club di Unay Emery torna in campo da protagonista, in attesa di conoscere il suo destino nel match di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. Ecco quindi che la sfida di questo pomeriggio con il Troyes potrebbe quindi essere una sorta di allenamento per i parigini, che non dovrebbero quindi temere lo scontro con la terzultima squadra della classifica del massimo campionato francese.

INFO STREAMIG VIDEO E DIRETTA TV, COEM SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Troyes e Psg, in programma alle ore 17.00 sarà visibile in diretta tv, ma solo sul digitale terrestre di Mediaset, che detiene i diritti esclusivi per la Ligue 1. Appuntamento quindi ai canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD: diretta streaming video confermata per tutti gli abbonati al servizio tramite l’app Premium Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI

In vista di un match fondamentale come è quello di Champions League contro il Real Madrid e di fronte a un avversario non poi così temibile come i Blues, è assai possibile che Unay Emery non voglia mettere a rischio i propri pupilli: probabile quindi un ampio turnover della formazione parigina anche se va ricordato che la rosa a dispisizione non è poi così grande. Ipotizzando quindi il 4-3-3 vedremo tra i pali per il Psg il solito Areola, con davanti a sè il duo centrale Kimpembe-Silva: toccherà invece alla coppia Kurzawa-Alevs occuparsi delle corse più esterne. Qualche ballottaggio in più invece atteso a centro del campo: Diarra potrebbe infatti perdere il posto a favore di Thiago Motta, come pure il duo Draxler-Lo Celso rimane in dubbio con Verratti e Nkunku. Non mancano i dubbi anche in attacco, dove però l’assenza annunciata di Neymar per infortunio non permette a Emey di poter optare per grandi modifiche. Ritroveremo quindi Di Maria e Cavani con Pastore avanzato.

Sarà invece 11 ufficiale per Jean Louis Garcia e il suo Troyes, che contro una grande come è il Psg non può certo permettersi soluzioni non sperimentate. Puntando quindi sul 4-2-3-1 come scelta tattica vediamo che il club dell’Aube scommetterà tra i pali su Zelazny, con davanti il duo centrale Vizcarronda-Herelle: toccherà alla coppia Obiang-Depiagne occuparsi delle corsie più esterne. Per il centrocampo ecco il duo titolare Azamoum-Walter, ma sulla trequarti rimane aperto il ballottaggio tra Khaoui e Ben Salda. Im attacco Niane si gioca la maglia di prima punta con Traorè, ma sull’esterno non dovrebbero mancare Pelè e Grandsir.

QUOTE E PRONOSTICO

Considerando che il Psg è capolista del massimo campionato francese mentre il Troyes occupa appena il terzultimo gradino della classifica della Ligue 1, davvero il pronostico non ci sorprende. Considerano le quote viste alla vigilia dalla snai vediamo che nell'1x2 il successo parigino in trasferta è stato dato a 1.25, mentre la vittoria dei padroni di casa dell’Aube ha meritato la valutazione di 10.00: pareggio fissato invece a 6.00.

