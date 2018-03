Virtus Francavilla Paganese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

03 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Virtus Francavilla-Paganese, LaPresse

Virtus Francavilla-Paganese, diretta dal signor De Remigis di Teramo, va in scena sabato 3 marzo alle ore 16.30 e sarà un incontro in programma nella ventottesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018, nel girone C. La Virtus Francavilla non vince in casa dallo scorso 17 dicembre, un digiuno dai tre punti che si è allungato dopo l'ultimo pareggio per due a due in casa della Sicula Leonzio, con i pugliesi che sono anzi riusciti a evitare la sconfitta con un grande secondo tempo, grazie alle reti di Folorunsho e Partipilo che hanno rimontato i gol di Marano ed Esposito realizzati dai siciliani nel primo tempo. I pugliesi restano agganciati alla zona play off e al decimo posto, ma nonostante il periodo no hanno comunque dieci punti di vantaggio sulla zona play out, e l'ambizione di vivere un finale di campionato tranquillo è ancora realistica.

Bisognerà però sbloccarsi proprio contro una Paganese che fa parte del terzetto di squadre a quota ventitré punti che potrebbe giocarsi l'unico play off, visto che potenzialmente l'Akragas, staccatissimo dalla penultima piazza, è a rischio retrocessione diretta. La Paganese dopo un momento di ripresa a inizio 2018 si è ritrovata a perdere due partite di fila contro Trapani e Andria che hanno ulteriormente complicato la situazione, in quello che è un vero e proprio campionato di passione per una formazione che l'anno scorso aveva veleggiato in acque ben più tranquille, partecipando anche ai play off.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match non sarà trasmesso in diretta tv sui canali free o pay, ma esclusivamente in diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito elevensports.it, oppure per gli utenti che acquisteranno sul portale il match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA PAGANESE

Queste le probabili formazioni dell'incontro: la Virtus Francavilla affronterà la sfida con Albertazzi tra i pali e un trio di difesa schierato dal primo minuto composto da De Toma, Prestia e Sbampato. Albertini sarà l'esterno laterale di fascia destra e Biason l'esterno laterale di fascia sinistra, mentre per vie centrali sulla mediana si muoveranno il paraguaiano Lugo Martinez, Folorunsho e Triarico. In attacco, confermata la coppia composta da Partipilo ed Anastasi. Risponderà la Paganese con il senegalese Domis a difesa della porta e Meroni, Acampora e Piana titolari nella difesa a tre. A centrocampo, il camerunese Ngamba sarà affiancato da Scarpa e da Tascone per vie centrali, mentre Baccolo si muoverà sulla corsia laterale di destra e Bernardini sulla corsia laterale di sinistra. In attacco, la coppia offensiva sarà formata da Cesaretti e Cuppone.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli speculari nel confronto tattico tra le due squadre, con il modulo prescelto che sarà il 3-5-2 sia per la Virtus Francavilla, sia per la Paganese. Il match d'andata è terminato con il punteggio di due a due in casa dei campani, in gol con Talamo e Regolanti e capaci di rimontare i pugliesi, due volte in vantaggio con i gol di Sicurella. L'ultimo precedente in casa della Virtus Francavilla, datato 22 dicembre 2016, è terminato due a zero per i pugliesi con i gol realizzati nel secondo tempo da Abate e da Pastore.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 1.75 da William Hill, l'eventuale pareggio proposto ad una quota di 3.20 da Bwin, mentre la vittoria in trasferta viene offerta ad una quota di 5.25 da Bet365. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Unibet propone rispettivamente a 2.25 e 1.57 le quote per l'over 2.5 e l'under 2.5.

