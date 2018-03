Arzachena Prato/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

30 marzo 2018 Stefano Belli

Prato, trasferta ad Arzachena (foto LaPresse)

Arzachena-Prato, diretta dal signor Paterna di Teramo, venerdì 30 marzo 2018 alle ore 14.30, sarà il posticipo del programma della trentatreesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Non riesce a scuotersi dall'ultimo posto in classifica del girone il Prato, che nell'ultimo match ha incassato una nuova sconfitta, la seconda consecutiva, cedendo il passo alla Lucchese. Sconfitta di misura come quella di Piacenza, con il penultimo posto ora distante tre lunghezze solo perché l'Arezzo è stato pesantemente penalizzato.

L'Arzachena ha invece interrotto una serie di due ko di fila pareggiando in casa contro il Cuneo, tenendo dunque a debita distanza una formazione coinvolta nella lotta per non retrocedere. Restano infatti sette i punti di vantaggio sui piemontesi che, proprio in virtù della penalizzazione dell'Arezzo, si trovano ora al confine della zona play out. L'Arzachena punta a una tranquilla salvezza diretta, mentre il Prato, a ben quindici punti dalla Lucchese quartultima, deve cambiare passo per ridurre le distanze e non rischiare di non disputare nemmeno gli spareggi, con i toscani che però in questo campionato non hanno finora mai vinto un match in trasferta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Niente diretta tv per il match Arzachena Prato sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito elevensports.it, che come gli appassionati sanno trasmette tutte le partite di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI ARZACHENA PRATO

Queste le probabili formazioni dell'incontro: Ruzittu sarà schierato nell'undici sardo come estremo difensore, mentre Peana, Piroli, Sbardella e Varricchio saranno schierati rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra nella linea difensiva a quattro. Casini, Lisai e Nuvoli formeranno il terzetto titolare di centrocampo, con Murgio e Bertoldi avanzati come trequartisti alle spalle dell'unica punta di ruolo, Sanna. Risponderà il Prato con Alastra a difesa della porta, Seminara sull'out difensivo di destra e Cistana sull'out difensivo di sinistra, mentre Martinelli e Casale giocheranno come centrali di difesa. A centrocampo spazio a Fantacci, Bertoli e Gargiulo, mentre nel tris offensivo biancazzurro giocheranno Piscitella, Carletti e Ceccarelli.

TATTICA E PRECEDENTI

Per quanto riguarda lo scontro tattico nel match, sardi schierati con il 4-3-2-1 ad 'albero di Natale', mentre il Prato giocherà invece con il 4-3-3. Nel match d'andata disputato in Toscana, primo incrocio tra i professionisti tra le due formazioni in campionato, pareggio finale per due a due con Arzachena in vantaggio di due reti grazie a Nuvoli e Vano, ma poi raggiunta nella ripresa dalle marcature di Fantaccie Liurni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita. Vittoria casalinga della formazione sarda quotata 1.67 da Starvegas, mentre Unibet quota 3.35 l'eventuale pareggio e Bet365 propone a 4.75 la quota per la vittoria esterna toscana. Sempre Bet365 propone a 2.10 e 1.70 le quote per over 2.5 e under 2.5, relative ai gol realizzati nel match.

