Consigli Fantacalcio/ 30^ giornata Serie A: formazioni, le top 11 da schierare

30 marzo 2018

La Serie A torna in campo per la trentesima giornata di campionato: il torneo entra nel vivo e per chi deve schierare la formazione del Fantacalcio, la scelta del modulo è fondamentale. Ecco dunque i nostri consigli Fantacalcio, i suggerimenti per tutti i Fantallenatori per schierare le formazioni migliori.

LA TOP 11 CON IL 3-4-3

Si comincia con la scelta di Buffon in porta, che è opposto al Milan in una sfida particolarmente impegnativa per i colori bianconeri, ma non va dimenticato come la Juventus nelle ultime 15 partite sia riuscita ad incassare solamente un gol. In difesa, visto l'impegno agevole contro il Verona, giusto dar fiducia al blocco interista con Cancelo apparso in grande forma e Skriniar ormai una garanzia. Reparto completabile dal greco Manolas, con la Roma in trasferta a Bologna e negli ultimi tempi molto affidabile dal punto di vista difensivo. A centrocampo, anche per le sue qualità da rigorista merita una chance il viola Veretout, con la Fiorentina che sfiderà il Crotone, così come si può puntare su Jorginho, ormai punto fermo anche della Nazionale azzurra, con il Napoli impegnato in trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Baselli del Torino e Jankto dell'Udinese possono essere due scelte a sorpresa interessanti, col Toro che dovrà affrontare in trasferta il Cagliari e i friulani che andranno a far visita all'Atalanta. In attacco, un tridente interessante potrebbe essere quello composto dal Papu Gomez dell'Atalanta, che recentemente ha ritrovato la sua vena realizzativa, dal genoano Pandev che proverà a bucare la difesa della Spal e da Fabio Quagliarella, con la Samp che si affiderà al suo bomber per ritrovare il sorriso in casa del Chievo.

LA TOP 11 CON IL 4-4-2

Tra le squadre d'alta classifica l'Inter e la Lazio hanno gli impegni sulla carta maggiormente agevoli, ospitando i nerazzurri il Verona penultimo ed i biancocelesti il Benevento fanalino di coda della classifica. Giusto dunque dare una chance al portiere interista Handanovic e in difesa a una coppia centrale formata da Luiz Felipe e Stefan De Vrij, ovvero il futuro e il presente difensivo della Lazio. Per quanto riguarda gli esterni, lo juventino Asamoah si è dimostrato in forma crescente nelle ultime partite così come Calabria, quindi la doppia scelta in Juventus-Milan, posticipo serale, potrebbe rivelarsi vincente. A centrocampo il sampdoriano Praet potrebbe vivere una giornata di gloria in casa del Chievo, mentre la scommessa potrebbe essere il laziale Lucas Leiva, che ha segnato sia in Europa League sia in campionato in due match consecutivi prima della sosta. A centrocampo Cristante dell'Atalanta con i suoi inserimenti potrebbe portare gol preziosi per i Fantallenatori, così come il romanista Nainggolan, in una partita che potrebbe essere risolta dai suoi break come Bologna-Roma. Nel tandem offensivo spazio a un altro giallorosso, il centravanti bosniaco Dzeko in grande ripresa, in un inedito tandem romano con Ciro Immobile che contro il Benevento ha l'occasione di porre fine a un inusuale periodo di digiuno dal gol per quello che è il capocannoniere del campionato italiano.

LA TOP 11 CON IL 4-3-3

Con la Lazio opposta a un Benevento che ancora non è riuscito a conqusitare punti in trasferta, giusto dar spazio a Thomas Strakosha in porta. In difesa l'interista Miranda potrebbe giovarsi dell'impegno relativamente agevole dell'Inter in casa contro il Verona, nel Napoli va premiata la sempre altà affidabilità a livello difensivo di Koulibaly, mentre nella Fiorentina la scelta di Vitor Hugo potrebbe essere premiata dai frequenti ed efficaci inserimenti in zona gol del difensore. Pacchetto difensivo a quattro completabile con il romanista Kolarov, sempre una mina vagante sui calci di punizione. A centrocampo, il laziale Milinkovic-Savic, già nove gol alle spalle in questo campionato, dovrebbe tornare titolare, arma importante assieme allo juventino Pjanic, altro maestro dei calci piazzati, e al genoano Laxalt, che con le sue incursioni si è spesso dimostrato decisivo per il Grifone nelle ultime partite. Nel tridente offensivo, d'obbligo schierare Maurito Icardi che prima della sosta ha rifilato quattro gol alla Sampdoria, quindi Gonzalo Higuain che ha nel Milan una delle sue vittime preferite e Dries Mertens, al quale il Napoli si aggrappa per fare punti-Scudetto col Sassuolo.

