Inter, Spalletti / "Sabatini? Mi dispiace vada via, ma io l'anno prossimo sarò ancora qui"

Inter, Spalletti: il tecnico nerazzurro sottolinea come sia dispiaciuto per l'addio di Walter Sabatini ma anche come l'anno prossimo sarà ancora sulla panchina del club meneghino.

30 marzo 2018

Inter, Spalletti - La Presse

Luciano Spalletti è arrivato in estate all'Inter dalla Roma insieme al dirigente Walter Sabatini. Quest'ultimo però ha rassegnato le dimissioni da direttore dell'area tecnica del gruppo Suning Sport. In conferenza stampa alla vigilia di Inter-Verona Luciano Spalletti ha parlato anche di questo: "Hanno fatto rumore le dimissioni di Sabatini per il valore della persona e del professionista. Mi è dispiaciuto davvero moltissimo. Lo conosco bene e so la qualità che ha sia umanamente che professionalmente. Detto questo le sue dimissioni non lasciano nessuna eredità nel bene o nel male. Chi è dell'Inter deve continuare a mettere l'Inter davanti a tutto e credere nei nerazzurri. Vale per me e vale per tutti". Sul suo futuro però non ha dubbi: "Io resto qui, a me l'Inter piace e anche Milano. Qui ci lavoro molto bene. Vengo presto, non essendo già stanco perché voglio cercare di determinare. I so una cosa che se non raggiungeremo questo obiettivo quelli fatti come me ce lo porteremo dietro per sempre".

SFIDA COL VERONA DI FONDAMENTALE IMPORTANZA

Luciano Spalletti sa bene che la sfida dell'Inter contro l'Hellas Verona di domani sarà fondamentale per rimanere in quota Champions League ed evitare che il derby diventi una gara da dentro o fuori. In conferenza stampa alla vigilia il tecnico sottolinea: "Ci vuole una vittoria contro il Verona per prepararsi bene al derby, è il miglior allenamento mentale. Non che questa gara sia un allenamento, ma non c'è miglior modo di andare poi ad affrontare il Milan". C'è spazio anche a parole importanti di stima per l'allenatore della Primavera Stefano Vecchi che ha vinto la Viareggio Cup in settimana con i suoi ragazzi. Spalletti ha sottolineato: "Voglio cogliere l'occasione per fare i complimenti a Stefano Vecchi per la vittoria nel Viareggio. Mi capita spesso di farglieli, speriamo presto capiti che sia lui costretto a contraccambiare. E' riuscito a vincere un torneo difficilissimo. Ha trovato uno dei migliori vivai d'Italia e aveva una squadra differente per 9/11".

