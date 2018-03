Juventus, Allegri/ “Penso al Milan e non al Real, Chiellini giocherà, Bonucci mi ha sorpreso”

Juventus, parla Allegri: “Penso al Milan e non al Real, Chiellini giocherà, Bonucci mi ha sorpreso”. Le parole in conferenza stampa del tecnico dei bianconeri, in vista di domani sera

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus - LaPresse

Conferenza stampa dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Il tecnico dei bianconeri ha parlato poco fa con i giornalisti, in vista del big match di domani sera, il posticipo con il Milan valevole per la trentesima giornata di Serie A. La compagine torinese giocherà la prossima settimana con il Real Madrid, ma Allegri ha messo in chiaro una cosa: «La partita più importante è quella di domani, il Real? Ci pensiamo da lunedì. Giochiamo contro la squadra più forte del mondo, abbiamo l’ambizione di batterli». Tiene alta l’attenzione sul campionato quindi Allegri, che continua a considerare come il primo obiettivo stagionale, e senza dubbio quello più alla portata, visto che la Champions dovrà passare appunto dai campioni d’Europa in carica. Il Napoli, tra l'altro, giocherà prima della Juventus, e di conseguenza la Signora avrà forse maggiori pressioni.

CHIELLINI E BONUCCI

Si parla quindi dei probabili calciatori che scenderanno in campo domani sera all’Allianz Stadium, e fra questi dovrebbe esservi Chiellini, infortunatosi nell’ultimo periodo, ma ormai pronto per tornare in campo: «Cuadrado domani sarà in panchina – ha detto l’allenatore fresco di vittoria della Panchina d’Oro - Chiellini gioca, Bernardeschi sta meglio e ha scansato l’operazione al ginocchio». Contro i rossoneri giocherà quindi l’esperto centrale di difesa, nonostante Benatia sarà squalificato per il match con il Real. Infine, un commento su Bonucci, che per la prima volta affronterà la sua vecchia squadra da avversario: «Per lui sarà una serata speciale. Ha fatto una scelta che non mi aspettavo – ammette Allegri - ma avrà avuto le sue motivazioni. Rancore? Non c’è assolutamente da parte mia, a Oporto – tornando a parlare della famosa esclusione contro il Porto della scorsa Champions - è stato fuori per il bene suo e della squadra».

