Miami Open 2018/ Diretta Del Potro Isner streaming video e tv, orario delle semifinali (tennis)

Diretta Miami Open 2018: info streaming video e tv, Juan Martin Del Potro e John Isner si affrontano in una bellissima semifinale del torneo di tennis Master 1000 (venerdì 30 marzo)

Grande sfida al Miami Open 2018 nella giornata di venerdì 30 marzo: Juan Martin Del Potro, testa di serie numero 5 del tabellone, affronta John Isner (numero 14) nella prima semifinale del torneo di tennis Master 1000. In palio dunque un posto nella finale di domenica: per l’argentino si tratterebbe della seconda consecutiva e di possibilità sempre più concrete di mettere le mani sul Sunshine Double dopo aver trionfato a Indian Wells, mentre Isner sarebbe alla terza finale di un Master 1000 dopo quelle di Indian Wells (2012), Cincinnati (2013) e Parigi-Bercy (2013). Una grande partita, almeno sulla carta: due giocatori che si basano molto sul servizio, e dunque la chiave del match potrebbe essere proprio la capacità dell’uno o dell’altro di minare le certezze nei turni di battuta dell’avversario, così come le percentuali di prime palle che eventualmente riusciranno a tenere.

Gli appuntamenti in diretta tv con il Miami Open 2018 sono i soliti: il torneo maschile è in programma sulla televisione satellitare, precisamente su Sky Sport 1 (dalle ore 17:00) e Sky Sport 2 (dalle ore 19:00), e tutti gli abbonati potranno avvalersi della possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile invece è trasmesso dalla web-tv federale SuperTennis (canale 64 del televisore), e sarà visibile anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone visitando senza costi aggiuntivi il portale www.supertennis.tv. Ricordiamo anche le pagine ufficiali del torneo presenti sui social network: abbiamo in particolare facebook.com/MiamiOpenTennis e, su Twitter, @miamiopen.

Nove incroci tra i due, con sei vittorie per Del Potro; l’argentino però ha perso l’ultimo, quello di Parigi-Bercy dello scorso autunno quando fu sconfitto per 6-4 6-7 6-4. Sono stati tutti match tirati, con poche eccezioni; segno anche questo di quanto dicevamo prima riguardo il servizio. Del Potro sogna: il Sunshiine Double è riuscito a più giocatori nella storia e per ultimo lo ha centrato Roger Federer un anno fa. Per lui però sarebbe un traguardo meno scontato che per altri: solo pochi anni fa l’argentino aveva anche pensato di smettere, continuamente tormentato dagli infortuni al polso che gli avevano impedito di rimanere competitivo e addirittura lo avevano allontanato dal circuito per un paio di stagioni. Ora eccolo di nuovo, a provare a prendersi quello che non aveva conquistato quando era un giovane già arrivato nella Top Ten.

Di fronte ha un Isner che è sempre stato sottovalutato, ma che a dire il vero non ha quasi mai abbandonato le alte posizioni del ranking Atp. L’altezza (ufficialmente 208 centimetri) lo aiuta quando si tratta di servire; così ha battuto la testa di serie numero 2 Marin Cilic, ma poi l’americano ha demolito Hyeon Chung concedendogli le briciole, e dimostrato di sapersela cavare anche in altri contesti. La chiave della semifinale potrebbe risiedere nella lunghezza degli scambi: Isner sicuramente soffre la battaglia di nervi da fondo campo dove Del Potro ha invece più armi, ma in generale entrambi non amano troppo il braccio di ferro preferendo invece chiudere il punto quanto prima. Difficile allora dire chi sia il favorito: Del Potro molto probabilmente, ma bisognerà stare a vedere.

