Milan, Cutrone/ “Se segno alla Juventus faccio dieci giri di campo, a Buffon ho già fatto gol, le offerte..."

Patrick Cutrone pronto per la Juventus - LaPresse

Juventus-Milan sarà il big match della trentesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Il turno pre-pasquale si chiuderà proprio con la gara dell’Allianz Stadium, in cui di fronte si troveranno le due squadre che hanno fatto più punti in questo 2018. Sorprende in particolare il Diavolo, che dopo un inizio di stagione disastroso, ha risalito a poco a poco la classifica, portandosi a ridosso della zona Champions League. Merito anche di Cutrone, divenuto in breve tempo un titolare inamovibile del Milan di Gattuso. E proprio il baby centravanti rossonero ha parlato stamane, rilasciando due interviste ai microfoni de Il Giornale e de Il Corriere dello Sport. Si comincia parlando ovviamente della gara contro la Signora: «Ce la metterò tutta per essere il primo a riuscire nell'impresa – dice Patrick riferendosi al fatto che la Juve non ha ancora preso gol in campionato nel 2018 - e se ci riesco esulto con dieci giri di campo».

“A BUFFON HO GIA’ SEGNATO”

Cutrone ammette comunque di non avere timore della Juventus, anche perché «Nel calcio mai dire mai. Avremo poche occasioni. Dovremo sfruttarle». E poi tra l’altro Patrick ci tiene a sottolineare: «E alla Juve ho già segnato nelle giovanili». Di fronte si troverà sua maestà Gigi Buffon, e anche in questo caso il baby attaccante meneghino, non nasconde personalità: «In allenamento gli ho fatto anche qualche gol». Infine uno sguardo al futuro. Al Corriere Patrick ha confessato di aver ricevuto diverse offerte negli ultimi mesi, a cominciare da quella nota del Crotone della scorsa estate, ma il suo obiettivo sembrerebbe essere uno solo: «Essere rossonero a vita sarebbe bellissimo. E' un onore giocarci».

